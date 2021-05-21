Перемир’я Ізраїлю і ХАМАСу, інтерв’ю Діани, фінал Євробачення. Теленовини ВВС
У випуску:
- Перемир'я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС у секторі Газа. Обидві сторони вважають, що перемогли. Як конфлікт пережили діти з обох сторін.
- Іран навмисно збив український літак МАУ і має заплатити компенсації. Що означає таке рішення канадського суду.
- Принц Вільям обурений діями ВВС. Незалежне розслідування розкритикувало мовника через інтерв'ю із принцесою Діаною. BBC вибачилась.
- Останні приготування до фіналу Євробачення: Чи хвилюються перед виступом представники України, гурт Go_A.
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