Сейшели: чому у найбільш вакцинованій країні світу почався спалах коронавірусу?

21 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Сейшели стали першою країною в Африці, де почалася вакцинація

На Сейшельських островах проти коронавірусу вакциновано більше людей на душу населення, ніж у будь-якій іншій країні світу. Але кількість нових випадків Covid-19 на островах, де мешкає близько 100 тисяч людей, різко зросла. Чому?

Як збільшується кількість хворих?

Сейшели - невелика країна, тому загальна кількість щоденних інфекцій невисока, але зростання у процентному відношенні до чисельності населення викликає серйозне занепокоєння.

У квітні кількість нових випадків була стабільною та становила близько 50 на день. До середини травня цей показник збільшився до 400.

Відтоді хворих стало менше, але середня щоденна кількість нових випадків, як і раніше, значно вища за квітневий показник. Причому, як повідомило місцеве міністерство охорони здоров'я, близько третини хворих повністю вакциновані.

В інших країнах з високою часткою вакцинованих поки інша тенденція - там реєструють низький рівень нових випадків захворювання.

Які вакцини використовують на Сейшелах?

Першим був препарат Sinopharm китайського виробництва. Вакцину надали Об'єднані Арабські Емірати.

Потім з'явилася Covishield - це локальна назва вакцини Oxford-AstraZeneca, що виробляється на потужностях Serum Institute (Індія).

А зовсім недавно людей почали прищеплювати російською вакциною "Супутник-V".

Скільки людей отримали "Супутник-V", поки невідомо, але без урахування російської вакцини 57% сейшельців вакцинували Sinopharm та 43% - Covishield.

Скільки з цих повністю вакцинованих людей з позитивним результатом на коронавірус отримали Sinopharm, а скільки AstraZeneca, місцевим медикам невідомо.

"Але ми точно знаємо, що близько двох третин тих, хто захворів після вакцинації, мали легкі симптоми або не мали симптомів взагалі", - каже комісар охорони здоров'я країни доктор Джуд Гедеон.

З тих, хто потребував госпіталізації, 80% становили люди, які не були вакциновані, більшість з них мали інші захворювання.

Понад 70% населення Сейшел отримали хоча б одну дозу вакцини, а 63% були повністю вакциновані від початку вакцинації в січні 2021 року.

Наскільки ефективні вакцини?

Всесвітня організація охорони здоров'я стверджує, що китайська Sinopharm має ефективність 79% проти симптоматичної інфекції та ефективна у запобіганні тяжкого перебігу захворювання та госпіталізації.

Однак даних щодо китайських вакцин недостатньо. У квітні керівник китайського Центру з контролю та профілактики захворювань Джордж Гау, схоже, засумнівався в їхній ефективності.

"Нам треба вирішити проблему, яка полягає в тому, що наявні вакцини не мають високого ступеню захисту", - сказав він на пресконференції.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Китайську вакцину Sinopharm використовують не лише на Сейшелах, але й в усьому світі

Залишаються також питання щодо ефективності вакцини AstraZeneca проти південноафриканського варіанту, який поширений на Сейшельських островах.

Дослідження, проведене у Південній Африці, показало, що AstraZeneca недостатньо ефективна для запобігання легкого та помірного перебігу хвороби.

У дослідженні не оцінювали ефективність проти важкої форми коронавірусу, але, на думку ВООЗ, непрямі дані свідчать, що вакцина - ефективна.

ВООЗ поки не закінчив оцінку вакцини "Супутник-V". Однак, за даними авторитетного журналу Lancet, вона ефективна на понад 90%.

Чи не занадто швидко зняли обмеження?

Комісар Сейшельських островів з питань охорони здоров'я вважає, що зростання кількості хворих може бути результатом розвитку економічної активності.

У березні 2021 року коронавірусні обмеження послабили, відкрили школи та ресторани.

Свій внесок могло внести святкування Великодня, зокрема й тому, що люди, які отримали одну або обидві дози вакцини, розслабилися та припинили дотримуватися соціальної дистанції.

На початку травня обмеження повернули, знову закрили школи, бари, ресторани і магазини.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Туристи повернулися на острови, але місцева влада каже, що причина нових заражень не в них

Винні туристи?

Острови в Індійському океані значною мірою залежать від туризму. У 2019 році Сейшели відвідали майже 400 тисяч іноземних гостей.

Після різкого скорочення під час пандемії туризм знову набирає обертів.

25 березня влада Сейшел оголосила, що туристи не повинні сидіти на карантині, хоч негативний тест на коронавірус як і раніше потрібен.

У квітні 2021 року на острови приїхали відпочивати 14 тисяч людей - набагато більше, ніж у березні. Але уряд каже, що туристи тут ні до чого.

"У нас немає доказів того, що саме туристи є джерелом нових інфекцій на островах", - сказав доктор Гедеон.