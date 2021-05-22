Лист Ейнштейна з формулою E=mc2 продали втричі дорожче, ніж очікували

7 хвилин(и) тому

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Лист Альберта Ейнштейна, що містить відому формулу E = mc2, продали на аукціоні у США за більш ніж 1,2 млн доларів. Це приблизно у тричі більше, ніж очікували отримати.

Експерти стверджують, що у світі відомі чотири копії цієї формули, написані рукою видатного фізика.

Формула - енергія дорівнює масі, помноженій на квадрат швидкості світла, - змінила фізику, довівши, що час не є абсолютним і що маса та енергія - еквівалентні.

Формулу вперше опублікували в науковій статті Ейнштейна в 1905 році.

Це був єдиний екземпляр формули у приватній колекції, і він став надбанням загалу лише недавно, сказав представник бостонського аукціонного дому RR, де продали лист.

"[Це] важливий лист з точки зору фізики та голографії, - йдеться в заяві RR, у якій E = mc2 назвали "найвідомішим рівняння з коли-небудь сформульованих".

Рукописний лист німецькою мовою, що складається з однієї сторінки, був адресований польсько-американському фізику, критику та опоненту вченого Людвігу Зільберштейну. Він датований 26 жовтня 1946 року.

Лист був частиною особистого архіву Зільберштейна, який продали його нащадки, повідомляє агентство AP.

Повідомляють також, що покупець був ідентифікований лише як анонімний колекціонер документів.