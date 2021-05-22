Макрон відкрив ресторани під "Будьмо!" і випив келих "За Україну!"

42 хвилин(и) тому

Автор фото, twitter.com/UKRinFRA

Після пом'якшення карантинних обмежень цього тижня, у Франції відкрилися кав'ярні та ресторани з терасами та столиками на вулиці.

В одному з них президента Франції Еммануеля Макрона пригостили коктейлем Спрітц, і він підняв келих із традиційним французьким тостом "à ta santé!" - "За здоров'я!"

В цей час хтось із натовпу вигукнув "Будьмо!" і французький президент швидко відреагував, ще раз піднявши келих "За Україну!"

Кадри цього моменту поширило українське посольство у Франції.

Від кінця квітня у Франції пом'якшують карантинні обмеження, запроваджені через поширення коронавірусу, а комендантська година починатиметься пізніше - о 21:00.

З 19 травня дозволили працювати кав'ярням, ресторанам та барам, які мають місця на відкритому повітрі. Утім, за одним столом можуть бути не більше шести осіб.

До цього з осені минулого року усі заклади громадського харчування у Франції були закриті для відвідувачів і працювали лише на виніс.

Очікується, що з 9 червня відвідувачі кав'ярень та ресторанів зможуть перебувати і у приміщеннях.

З 19 травня у Франції також відкрилися магазини, музеї, театри та кінотеатри, але з обмеженням кількості відвідувачів.

На початку червня комендантська година, яку так само було запроваджено восени минулого року, має посунутися на 23:00, а наприкінці червня її планують взагалі скасувати.

Автор фото, Getty Images

16 квітня, під час загострення ситуації на Донбасі та в Криму, президент Зеленський відвідав Францію, де провів переговори тет-а-тет із президентом Макроном. Згодом до розмови у форматі відеозв'язку приєдналася і канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

Проте, як писала французька преса, візит президента Зеленського до Парижа для обговорення погіршення ситуації з безпекою на Донбасі та нарощування російських військових на кордоні з Україною не призвів до прориву для Києва, а європейські лідери так і не надали українському президентові підтримки щодо прагнень України до членства у НАТО, хоча й підтримали Київ у протистоянні із Кремлем.