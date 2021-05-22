Як Канада зможе покарати Іран за збитий український літак. Наслідки рішення суду

26 хвилин(и) тому

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Шлях родичів загиблих на літаку МАУ з Тегерану до отримання компенсацій буде довгим, але він можливий.

Про це в коментарі ВВС News Україна розповів канадський дипломат, колишній учасник місії ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків.

20 травня Вищий суд канадської провінції Онтаріо виніс рішення, що Іран навмисно влаштував терористичний акт, випустивши дві ракети в літак МАУ в січні 2020 року.

"Суд визнав, що Іран навмисне позбавив життя всіх пасажирів і екіпаж на борту. Це безсумнівно дуже важлива подія для Канади, адже 138 пасажирів мали зв'язки з країною або були її громадянами", - каже Майкл Боцюрків.

Далі, за його словами, за кілька тижнів варто очікувати рішення суду про те, скільки Іран повинен виплатити. Попередньо позивачі вимагали щонайменше 1,25 мільярда доларів США компенсації.

Проте після цього почнуться проблеми, прогнозує дипломат. Крім того, що Іран заперечуватиме, що літак був збитий навмисно, і не платитиме компенсацію добровільно, складності можуть виникнути і з арештом іранського майна для виплати компенсацій.

Іранські літаки не літають до Канади, а отже, треба буде шукати якісь інші компенсатори.

"Адвокати запевняють, що, наприклад, іранські нафтові танкери можна затримувати за кордоном. Але це потребуватиме співпраці з іншими країнами", - зауважує Майкл Боцюрків.

Тож перше рішення канадського суду є радше "полегшенням для родин", адже суд назвав винуватця загибелі їх близьких. А от отримати компенсації буде важче:

"Є кілька шляхів, щоб вибити ці кошти. Можна звернутися до міжнародного кримінального суду, подавати приватні скарги".

У МЗС Ірану назвали рішення канадського суду політичним і таким, що не має під собою жодних підстав. Там також заперечують, що катастрофа із українським літаком в Ірані є підсудною суду в Канаді.

Як розповіла ВВС News Україна кореспондентка перської служби ВВС Фарін Ассемі, Тегеран наполягає, що літак було збито ненавмисно і це не було "терористичним актом".

На борту літака МАУ, який збили невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня 2020 року, загинули 176 людей, серед яких було 11 українців (дев'ятеро членів екіпажу та двоє пасажирів). Більш ніж половина пасажирів (138) прямували до Канади.