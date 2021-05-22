Від пива і марихуани до лотереї та золотих прикрас. Як країни залучають людей до вакцинації

Джек Хантер

BBC News

28 хвилин(и) тому

Безплатне пиво, лотерея і навіть марихуана - ось лише кілька нестандартних способів залучити людей до вакцинації проти Covid-19.

За оцінками вчених, для перемоги над пандемією рівень колективного імунітету проти коронавірусу має становити близько 65-70% населення планети.

Але що робити, якщо деякі люди, особливо молоді, мають сумніви щодо вакцини.

Щоб подолати цю проблему, в різних країнах шукають нетривіальні підходи.

Більше шансів знайти кохання

Влада США прагне заохотити 70% дорослих американців зробити хоча б перше щеплення до 4 липня.

Тому в хід йдуть найнеочікуваніші ідеї.

Приміром, Білий дім почав співпрацювати з найбільшими додатками для знайомств. А вакциновані проти Covid-19 отримують доступ до різних преміальних функцій.

Зокрема, користувачі Tinder зможуть додавати у свій профіль наліпки "Вакцинація" або "Вакцини рятують життя". Вони також отримують так званий "суперлайк" - можливість відзначити іншу людину, що значно підвищує шанси на "взаємний лайк".

Є також опція поділитися з іншими вакцинованими безкоштовним "бустом" - способом виділитися серед інших користувачів.

Автор фото, SOPA Images

Згідно з дослідженням сайту OkCupid, їхні вакциновані користувачі тепер мають на 14% більше шансів знайти пару, ніж ті, які не планують робити цю процедуру.

На запитання BBC, чи можна поширити цю схему на інші країни, представник Tinder сказав: "Ми шукаємо способи, як найкраще поділитися інформацією та ресурсами щодо вакцини серед наших учасників по всьому світу".

П'ять мільйонів доларів і пиво

Влада штату Нью-Джерсі запропонувала кухоль пива тим, хто отримає першу дозу вакцини протягом травня.

Щоб насолодитися випивкою, потрібно принести відповідну довідку в одну з пивоварень, що беруть участь у програмі.

В інших штатах пропонують фінансові стимули для збільшення кількості щеплень.

Наприклад, губернатор штату Нью-Йорк Эндрю Куомо заявив, що всі вакциновані можуть отримати лотерейний білет для участі у розіграші п'яти мільйонів доларів.

"Шанси на виграш - один з дев'яти, - сказав Куомо. - Це ситуація, коли виграють всі".

"Косячок за укол"

Щоб спонукати жителів Мічигану вакцинуватися проти коронавірусу, місцевий магазин канабісу The Greenhouse of Walled Lake організував акцію під назвою "Косячок за укол".

Той, хто принесе в магазин довідку про щеплення, в подарунок отримає трохи марихуани.

Автор фото, Greenhouse of Walled Lake Підпис до фото, Щасливі власники бонусного канабісу

За словами власника магазину Джеррі Міллена, з моменту запуску програми в лютому компанія роздала понад 35 тисяч "косяків".

"Це - грандіозно, - не приховує емоцій Міллен. - Я подумав, що це гарний спосіб винагородити людей, які зробили щеплення".

Золота прикраса

А от влада Дубаю пішла шляхом оздоровлення.

Усім вакцинованим вони видають двотижневі абонементи у популярні фітнес-клуби міста, повідомляє The National reports.

Індія також не відстає.

За даними інформаційного агентства ANI, в місті Раджкот, штат Гуджарат, ювеліри роздають вакцинованим жінкам золоті прикраси для пірсингу носа, а чоловікам - ручні блендери.

А в місті Віціанагарам, штат Андхра-Прадеш, ресторан пригощає всіх щеплених бір'яні (індійський плов), повідомляє газета The Hans newspaper.

"Я відчуваю, що це мій обов'язок - заохочувати вакцинацію, щоб захистити суспільство від Covid", - цитує видання директора ресторану Колагатла Пратапа.

Чи працюють ці стимули?

Попри схвальні спроби залучити людей до вакцинації, деякі вчені сумніваються в ефективності такого підходу.

За словами Сюзан Мічі, професорки психології здоров'я з Університетського коледжу Лондона та радниці британського уряду з Covid-19, ці стимули можуть "мати зворотний ефект".

Вона розповіла ВВС, що у Британії найбільш ефективними були "внутрішня мотивація" та "турбота про суспільство".

На думку Мічі, зовнішня мотивація підриває саму ідею вакцинації.

"Це наша спільна справа, - каже вона. - Ми хочемо, щоб люди розуміли, чому вони вакцинуються: вони мають робити це не заради грошей чи пива".