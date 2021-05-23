У Китаї через негоду загинули десятки бігунів
Щонайменше 21 спортсмен загинув під час забігу на гірській ділянці на північному заході Китаю через крижаний дощ та сильний вітер.
У суботу негода вдарила по Кам'яному лісу Хуанхе, туристичній пам'ятці в провінції Ганьсу, де відбувався забіг на 100 км. Про це повідомляють державні ЗМІ.
Забіг зупинили після того, як деякі з 172 бігунів зникли безвісти, повідомляє інформаційне агентство Сіньхуа.
Тіла пошуково-рятувальні групи знайшли в неділю.
Протягом ночі температура в гірській місцевості знову впала, що ускладнило пошуки, до яких були залучені понад 1200 рятувальників.
Чиновники заявили, що 151 бігун живий, але вісім з них поранені.
Мер міста Баїнь Чжан Сючен заявив, що для розслідування інциденту створили спеціальну групу.
Кам'яний ліс Хуанхе - це гориста територія площею 50 кв. км із вражаючими кам'яними стовпами.