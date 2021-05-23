У Китаї через негоду загинули десятки бігунів

17 хвилин(и) тому

Автор фото, STR/AFP via Getty Images

Щонайменше 21 спортсмен загинув під час забігу на гірській ділянці на північному заході Китаю через крижаний дощ та сильний вітер.

У суботу негода вдарила по Кам'яному лісу Хуанхе, туристичній пам'ятці в провінції Ганьсу, де відбувався забіг на 100 км. Про це повідомляють державні ЗМІ.

Забіг зупинили після того, як деякі з 172 бігунів зникли безвісти, повідомляє інформаційне агентство Сіньхуа.

Тіла пошуково-рятувальні групи знайшли в неділю.

Протягом ночі температура в гірській місцевості знову впала, що ускладнило пошуки, до яких були залучені понад 1200 рятувальників.

Автор фото, STR/AFP via Getty Images

Чиновники заявили, що 151 бігун живий, але вісім з них поранені.

Мер міста Баїнь Чжан Сючен заявив, що для розслідування інциденту створили спеціальну групу.

Кам'яний ліс Хуанхе - це гориста територія площею 50 кв. км із вражаючими кам'яними стовпами.