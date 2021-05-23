Американців просять не цілувати курей. Усе через хворобу
Американські центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) закликали людей не цілувати домашню птицю на тлі спалаху сальмонельозу.
CDC та чиновники охорони здоров'я розслідують спалахи сальмонельозу після того, як у 43 штатах захворіли 163 людини.
Інфікування пов'язують із контактами з домашньою птицею.
"Не цілуйте та не притискайте птахів, оскільки таким чином мікроби можуть потрапити вам до рота і викликати у вас нездужання", - зазначають у CDC.
Медики попереджають, що домашні птахи, такі як кури та качки, можуть переносити мікроби сальмонели, навіть якщо вони виглядають здоровими та чистими, і ці мікроби можуть легко поширюватися.
Інфекція може спричинити лихоманку, діарею, біль у шлунку та блювоту. Більшість людей одужують без лікування, але важчий перебіг захворювання може спричинити смерть.
За даними CDC, одну третину хворих під час нещодавніх спалахів становили діти до п'яти років.
З середини лютого близько 34 людей доправили до лікарні, але про смертельні випадки не повідомляли.
CDC також радять мити рук після контакту з птицею та не дозволяти дітям торкатися птахів.
За їхніми підрахунками, бактерії сальмонели, які можуть бути в сирому або недостатньо обсмаженому м'ясі, яйцях та інших харчових продуктах, щороку спричиняють близько 1,35 мільйона інфекцій у США та 420 смертей.