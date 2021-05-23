Фестиваль повітряних куль на Хмельниччині закінчився трагедією. Є загиблий та поранені

8 хвилин(и) тому

Автор фото, Національна поліція

У Хмельницькій області під час повітроплавної фієсти "Кубок Поділля-2021" впала повітряна куля, на якій перебували шестеро людей - пілот та пасажири.

В результаті падіння один з пасажирів, 53-річний житель Прилук загинув, повідомляє поліція Хмельницької області.

Куля впала 22 травня, близько 20.45 години, поблизу села Кульчіївці Кам'янець-Подільського району.

Решта пасажирів кулі, в тому числі дружина загиблого та 28-річний пілот з Києва, отримали поранення різного ступеня важкості.

Усі вони потрапили до лікарні, повідомляє поліція.

Автор фото, Національна поліція

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за статтею про порушення правил повітряних польотів.

У бесіді з BBC News Україна інформований співрозмовник розповів, що куля стартувала пізно, уже починало темніти.

Втім злітала вона майже у штиль, але під час польоту погода змінилася, почався дощ і сильні пориви вітру.

Фестиваль на Поділлі проводять щороку. Це масштабна спортивна подія, в якій беруть участь команди з України та з-за кордону.