Фестиваль повітряних куль на Хмельниччині закінчився трагедією. Є загиблий та поранені
У Хмельницькій області під час повітроплавної фієсти "Кубок Поділля-2021" впала повітряна куля, на якій перебували шестеро людей - пілот та пасажири.
В результаті падіння один з пасажирів, 53-річний житель Прилук загинув, повідомляє поліція Хмельницької області.
Куля впала 22 травня, близько 20.45 години, поблизу села Кульчіївці Кам'янець-Подільського району.
Решта пасажирів кулі, в тому числі дружина загиблого та 28-річний пілот з Києва, отримали поранення різного ступеня важкості.
Усі вони потрапили до лікарні, повідомляє поліція.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за статтею про порушення правил повітряних польотів.
У бесіді з BBC News Україна інформований співрозмовник розповів, що куля стартувала пізно, уже починало темніти.
Втім злітала вона майже у штиль, але під час польоту погода змінилася, почався дощ і сильні пориви вітру.
Фестиваль на Поділлі проводять щороку. Це масштабна спортивна подія, в якій беруть участь команди з України та з-за кордону.