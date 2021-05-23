Спецоперація з літаком Ryanair. У Мінську затримали засновника Nexta Романа Протасевича

41 хвилин(и) тому

Автор фото, Facebook Романа Протасевича

У Мінську затримали опозиційного білоруського журналіста Романа Протасевича, колишнього редактора головного опозиційного телеграм-каналу Білорусі NEXTA, а нині редактора телеграм-каналу "Білорусь головного мозку".

Для цього влада Білорусі екстренно посадила літак, яким він летів з Афін до Вільнюса, повідомляє NEXTA та білоруське Радіо Свобода.

Затримання підтвердили також в МВС Білорусі.

Літак компанії Ryanair, на якому летів Протасевич, здійснив аварійну посадку у Національному аеропорту Мінська.

"Літак раптово подав сигнал лиха і поміняв курс. Причиною екстреної посадки став сигнал про замінування", - повідомляє NEXTA.

Літак посадили та перевірили, але бомбу не знайшли. Пасажирів, в тому числі Протасевича, відправили на повторний огляд. Тоді опозиціонера і затримали.

NEXTA зазначає, що в Білорусі йому загрожує смертна кара. Влада Білорусі неодноразово зверталася до Польщі з вимогою видати Протасевича, якого звинувачують в організації масових заворушень, розпаленні соціальної ворожнечі."Лукашенко і ВПС РБ змусили літак Ryanair розвернутися і сісти в Мінську. Це рейдерське захоплення літака!" - переконані у телеграм-каналі.

У телеграм-каналі головного управління боротьби з організованою злочинністю та та корупцією МВС Білорусі затримання підтвердили.

Автор фото, ГУБОП МВС Білорусі

Опозиційні телеграм-канали у 2020 році стали рупорами та головними координаторами протестів, які вибухнули в Білорусі після президентських виборів 9 серпня 2020 року та тривали понад пів року.

Переможцем виборів оголосив себе Олександр Лукашенко, який займає пост президента з 1994 року, але опозицій не визнала результати виборів та звинуватила владу у фальсифікаціях.

Під час масових акцій протестів силовики в Білорусі жорстко розганяли мітингувальників. Були неодноразові свідчення про жорстокість та тортури щодо затриманих, а також про політичні репресії.

Опозиційна кандидатка Світлана Тихановська виїхала з країни в Литву, побоюючись за своє життя. Журналісти NEXTA також перебували за кордоном, в основному в Польщі.

Міжнародний скандал

Кандидатка в президенти Білорусі на останніх виборах Світлана Тихановська заявила, що це "абсолютно очевидно" операція із затримання Романа Протасевича."Режим поставив під загрозу безпеку пасажирів на борту і всієї цивільної авіації заради розправи над людиною, яка була редактором найбільших білоруських незалежних телеграм-каналів", - заявила вона.

Тихановська зазначила, що її команда вже повідомила в офіс Ryanair і Міжнародну організацію цивільної авіації, вимагаючи розслідування та найсуворіших заходів аж до виключення Білорусі з ICAO."Від сьогодні жодна людина, яка здійснює політ над Білоруссю, не може бути впевненою у своїй безпеці. Адже режим зловживає правилами повітряного сполучення заради того, щоб захоплювати незгодних", - заявила Тихановська.

Менш ніж за пів години після того, як про подію стало відомо, на неї відреагувала Литва.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, який назвав новини "тривожними" та пообіцяв зробити все, щоб всі пасажири літака безпечно повернулись в Вільнюс.

Як з "вагнерівцями?"

Якщо підтвердиться, що літак посадили спеціально, щоб затримати опозиціонера Протасевича, ця спецоперація буде надзвичайно нагадувати операцію, яку начебто українські спецслужби мали здійснити щодо російських "вагнерівців".

Як стверджують окремі представники медіа та опозиції, бійців цієї мілітаризованої приватної структури мали затримати в Україні, посадивши у Києві літак, яким вони мали летіти з Мінська до Стамбула.

Але влітку 2020 року операція зірвалася, у Мінську "вагнерівців" затримала білоруська влада та видала Росії.

Відтоді на адресу президента Володимира Зеленського та його оточення звучали звинувачення, що саме вони зірвали блискуче сплановану операцію. Розслідування щодо неї має невдовзі оприлюднити Bellingcat.

Українська влада ці звинувачення відкидає як і сам факт того, що така операція взагалі планувалася.