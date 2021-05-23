Аварія на канатній дорозі в Італії: вісім загиблих

35 хвилин(и) тому

За даними рятувальників та ЗМІ, щонайменше вісім людей загинули внаслідок падіння кабіни на канатній дорозі біля озера Маджоре на півночі Італії.

Місцеві аварійні служби повідомили, що аварія сталася на канатній дорозі, яка перевозила пасажирів з міста Стеса на гору Моттароне.

На аварію відреагували альпійські аварійно-рятувальні служби та повітряні вертольоти.

Італійські ЗМІ повідомляють, що двох дітей з місця доставили події до лікарні.