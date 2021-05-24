ЄС обурений "викраденням" літака Ryanair. Білорусі погрожують наслідками

14 хвилин(и) тому

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Західні країни висловили обурення вимушеною посадкою в Білорусі літака Ryanair і затриманням опозиційного білоруського журналіста Романа Протасевича.

Лідери ЄС планують обговорити свою реакцію на те, що президентка ЄС назвала "викраденням", а Державний департамент США "обурливим вчинком".

Влада Білорусі екстрено посадила літак Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса, заявивши про загрозу вибуху на борту.

Після перевірок в аеропорту Мінська білоруська влада арештувала Романа Протасевича, колишнього редактора головного опозиційного телеграм-каналу Білорусі NEXTA, а нині редактора телеграм-каналу "Білорусь головного мозку".

NEXTA зазначає, що в Білорусі Протасевичу загрожує смертна кара.

Після перевірок і затримань літак прибув до Вільнюса із запізненням на шість годин.

Білоруська опозиція каже про щонайменше кількох громадян Росії та Білорусі, які не змогли полетіти далі.

Що кажуть в ЄС?

Інцидент з посадкою літака, який виконував внутрішній рейс між країнами ЄС, у Білорусі викликав різке засудження усього Європейського Союзу.

Країни ЄС закликали негайно звільнити Романа Протасевича та провести повне розслідування інциденту.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Романа Протасевича арештували після примусової посадки літака у Мінську

Прессекретар глави Європейської ради Шарля Мішеля Баренд Лейц підтвердив, що санкції щодо Білорусі і наслідки інциденту з літаком Ryanair обговорять на саміті ЄС, який відкривається у понеділок в Брюсселі.

Президент Литви Ґітанас Науседа у коментарі ВВс висловив переконання, що економічні санкції проти Білорусі "можуть мати великий вплив на поведінку білоруського режиму". Влада Литви також вимагатиме закриття повітряного простору над Білоруссю для міжнародних перельотів.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала ситуацію з літаком Ryanair "викраденням", яке має бути покаране санкціями.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав дії білоруської влади актом державного тероризму.

Державний секретар США Ентоні Блінкен засудив "обурливий вчинок" і заявив, що адміністрація президента Джо Байдена "координує з партнерами подальші кроки".

Голова Комітету із закордонних справ Сенату США Боб Менендес виступив із заявою деяких своїх колег з європейського парламенту, в яких засудив "акт піратства" та закликав заборонити польоти над територією Білорусі.

Майкл Мартін, прем'єр-міністр Ірландії, де знаходиться штаб-квартира Ryanair, описав цей випадок як "абсолютно неприйнятну".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що це "серйозний і небезпечний інцидент".

Примусова посадка

Літак компанії Ryanair, на якому летів Роман Протасевич, здійснив аварійну посадку у Національному аеропорту Мінська.

Підставою стало повідомлення з боку Білорусі про загрозу безпеці на борту. Літак посадили та перевірили, але бомбу не знайшли.

Пасажирів, в тому числі Протасевича, відправили на повторний огляд. Тоді опозиціонера затримали. Затримання підтвердило головне управління боротьби з організованою злочинністю та корупцією МВС Білорусі.

Ryanair - найбільший лоукост Європи - не літає до Білорусі, але літає у низку українських аеропортів і здійснює рейси з України до Литви через Білорусь.

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Компанія вибачилась за затримку. Огляд літака нічого не виявив і після 5 годин затримки борту дозволили вилетіти. У заяві не згадали про ситуацію з Протасевичем.

NEXTA зазначає, що в Білорусі Протасевичу загрожує смертна кара.

Влада Білорусі неодноразово зверталася до Польщі з вимогою видати Протасевича, якого звинувачують в організації масових заворушень, розпаленні соціальної ворожнечі.

Опозиційні телеграм-канали у 2020 році стали рупорами та головними координаторами протестів, які вибухнули в Білорусі після президентських виборів 9 серпня 2020 року та тривали понад пів року.

Переможцем виборів оголосив себе Олександр Лукашенко, який займає пост президента з 1994 року, але опозиція не визнала результати виборів та звинуватила владу у фальсифікаціях.

Під час масових акцій протестів силовики в Білорусі жорстко розганяли мітингувальників. Були неодноразові свідчення про жорстокість та тортури щодо затриманих, а також про політичні репресії.

Опозиційна кандидатка Світлана Тихановська виїхала з країни в Литву, побоюючись за своє життя. Журналісти NEXTA також перебували за кордоном, переважно в Польщі.