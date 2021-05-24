Похвалив викрадення Протасевича й літака Ryanair. "Слуга народу" виганяє депутата Шевченка

27 хвилин(и) тому

Автор фото, president.gov.by

Фракція "Слуга народу" більшістю голосів вирішила виключити депутата Євгенія Шевченка, який у квітні зустрічався з президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Останньою краплею для вигнання стали вчорашні пости у соціальних мережах, в яких депутат фактично похвалив Лукашенка за силове приземлення літака Ryanair та затримання опозиціонера Романа Протасевича.

Цей інцидент керівники ЄС офіційно назвали "викраденням". Керівник Ryanair назвав ситуацію "викраденням та пірацтвом, яке спонсорує держава".

Як повідомили у пресслужбі партії "Слуга народу", незабаром документи передадуть керівництву Верховної Ради для оголошення в залі. Саме після цієї дії спікера Шевченко офіційно перестане бути членом фракції.

Україна не визнає Олександра Лукашенка, який проголосив себе переможцем виборів, легітимним президентом Білорусі. Контакти на державному рівні між країнами припинені.

МЗС України слідом за багатьма країнами Європи та світу засудило вчорашнє затримання владою Білорусі опозиціонера Романа Протасевича, для чого довелось силою посадити рейс Ryanair "Афіни-Вільнюс".

Сам Шевченко привітав таке рішення партії.

"Нарешті мене виключили з фракції "Слуги народу". Ми підемо своїм шляхом", - написав він у Facebook.

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Вчора на своєму телеграм каналі пан Шевченко написав про те, що у Мінську затримали засновника каналу Nexta."Ось це державність!" - прокоментував він ситуацію.І поширив допис каналу Карнаухов, в якому йшлося, що затримання Протасевича - це "блискуча, красива, складна операція, яка продовжує найкращі традиції оперативного мистецтва радянського КДБ".А потім у своєму Фейсбуці ще раз похвалив Олександра Лукашенка.

Автор фото, Facebook

Євгеній Шевченко 20 квітня самовільно літав до Мінська на зустріч із самопроголошеним президентом. Він заявив, що це для нього велика честь і більше третини українців хотіли б бачити Олександра Лукашенка своїм президентом.

Ще тоді фракція почала збір підписів для вигнання Шевченка, а ситуацію з літаком у Мінську прискорила процес.

"Соціологія показує, що сьогодні 36% українців хотіли б бачити вас, Олександр Григорович, своїм президентом", - сказав Шевченко на зустрічі з Лукашенком.

Фото та відео цієї зустрічі опублікував сайт президента Білорусі.

"Приємно з вами зустрітися. Виявляється, є ще в Україні люди, які поважають Білорусь", - сказав Лукашенко.

"Не просто поважають, а люблять і цінують. Для мене дуже велика честь з вами познайомитися, я давно про це мріяв", - відповів на це Євгеній Шевченко.

Автор фото, president.gov.by

У керівництві "Слуги народу" заявили, що візит депутата Шевченка не має жодного стосунку до самої партії, а є особистою ініціативою нардепа.

Очільник "Слуги народу" Олександр Корнієнко тоді наголошував, що ані партія, ані МЗС чи Офіс президента не делегували Шевченка на проведення будь-яких перемовин з офіційними особами Білорусі.

Натомість сам Шевченко в ефірі телеканалу "Наш" сказав, що нібито заздалегідь доповідав керівництву фракції про намір відвідати Мінськ на зустріч з Лукашенко. Він підкреслив, що має на це повне право і не боїться можливого виключення з фракції за свій вчинок.

Зустріч депутата з пропрезидентської партії з Лукашенком викликала обурення у користувачів соцмереж.

Відомо, що грудні минулого року Євгеній Шевченко вже відвідував Мінськ.

Він їздив на Всебілоруські народні збори, де виступав Лукашенко. Тоді заступниця голови фракції "Слуги Народу" у парламенті Євгенія Кравчук так само запевняла, що Шевченко відвідав Мінськ як приватна особа.

Автор фото, president.gov.by

Євгеній Шевченко має скандальну репутацію.

Зокрема, він брав участь у телешоу російських пропагандистів. Один із колег Шевченка з фракції якось назвав його "ватним клоуном" та "інтелектуально обмеженим створінням".

Зокрема у 2019 він брав участь у пропагандистському шоу на російському "Первом канале" і розповідав про те, що в неможливості припинити конфлікт на Донбасі "винні українські націоналісти".

Також Євгеній Шевченко критикував колишню в.о. міністра охорони здоров'я Уляну Супрун і ностальгував за радянською медициною.

"Так, я хочу, щоб була система, як у Радянському Союзі, тому що це найкраща система, яка була. І пандемія показала, що це найкраща система. І тому у нас немає такої катастрофи, як в інших країнах" - сказав Шевченко у травні минулого року в ефірі UA:Перший.