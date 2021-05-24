Zitti E Buoni. переможець Євробачення Maneskin заперечив вживання наркотиків під час шоу

24 хвилин(и) тому

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Соліст італійської групи, яка перемогла на Євробаченні, заперечує вживання наркотиків, після чуток в інтернеті через кадри з конкурсу, на яких він нахиляється до столу.

Даміано Давід з Måneskin відкинув твердження про те, що він вживав кокаїн.

"Я не вживаю наркотики. Будь ласка, хлопці. Не кажіть такого, ніякого кокаїну", - сказав він на пресконференції.

У своїй заяві Євробачення заявило, що співак "пройде добровільний тест на наркотики після прибуття додому".

Måneskin, який був фаворитом на перемогу в конкурсі, отримав перше місце з піснею Zitti e buoni.

Люди почали висловлювати припущення щодо того, що робить співак, коли він, як видавалося, нахилив обличчя до столу, коли гурт святкував свою перемогу під час прямого ефіру.

На запитання про інцидент під час пресконференції після їхньої перемоги Даміано Давід сказав, що він дивився вниз, бо гітарист Томас Раджі розбив склянку.

Організатори Євробачення заявили, що співака перевірять на вживання наркотиків.

"Гурт, їхній менеджмент та керівник делегації повідомили нам, що в Зеленій кімнаті не було наркотиків, і пояснили, що за їхнім столом розбили склянку, і співак прибирав скло. Європейська мовна спілка (ЄМС) може підтвердити, що після перевірки там знайшли розбите скло", - заявили в організації.

Пізніше гурт також відреагував на звинувачення в історії Instagram, де заявив, що вони були шоковані й не потурають вживанню наркотиків:

"Ми дійсно ПРОТИ наркотиків, і ми ніколи не вживали кокаїн. Ми готові пройти тести, бо нам нема чого приховувати".

Måneskin - перший гурт, який виграв конкурс з 2006 року. Вони також дали першу перемогу Італії з 1990 року.

Друге місце посіла француженка Барбара Праві, а третьою була Швейцарія.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Француженка Барбара Праві поступилась італійцям

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