"Викрадення та піратство". Керівник Ryanair оцінив посадку літака Білоруссю

25 хвилин(и) тому

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Генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі назвав ситуацію з примусовою посадкою рейсу авіакомпанії в Білорусі "викраденням" і "піратством".

"Це був випадок викрадення, яке підтримує держава… піратства, яке підтримує держава", - сказав він в ефірі ірландської радіостанції Newstalk.

Також керівництво авіакомпанії переконане, що на борту літака також було кілька агентів КДБ.

"Схоже, дії влади були спрямовані на те, щоб зняти з рейсу журналіста (Романа Протасевича - Ред.) та його супутницю. Ми вважаємо, що в аеропорту також зійшли кілька агентів КДБ", - сказав він.

У день посадки літака компанія робила досить обережні заяви та вибачалась за незручності. Проте не згадувала про Протасевича.

Сьогодні ж керівник компанії заявив, що тоді ситуацією займались структури ЄС та НАТО. "Я не можу сказати багато про це, тому що ситуацією займається керівництво ЄС і НАТО", - заявив Майкл О'Лірі.

Подібний інцидент вперше трапився з європейською авіакомпанією, додав керівник Ryanair.

Він запевняє, що авіакомпанія дослухається вказівок європейського керівництва. За його словами, змінити маршрут польоту літаків, щоби оминати Білорусь, не буде дуже складно для Ryanair.

Затримання з винищувачем

У неділю рейс FR4978 авіакомпанії Ryanair з Афін до Вільнюса після повідомлення про загрозу безпеці на борту вимушено здійснив посадку у Мінську.

До кордону з Литвою залишалося всього 30 км, але у супроводі винищувача МіГ-29 літак пролетів значно більшу відстань до Мінська. Це підтверджує інформація сайту Flightradar24.

На борту нічого не знайшли. Але затримали кількох пасажирів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Літак Ryanair до мінського аеропорту супроводжував винищувач

Після перевірок в аеропорту Мінська білоруська влада арештувала Романа Протасевича, колишнього редактора головного опозиційного телеграм-каналу Білорусі NEXTA, а нині редактора телеграм-каналу "Білорусь головного мозку".

У Білорусі Протасевичу загрожує смертна кара.

Після перевірок і затримань літак прибув до Вільнюса із запізненням на шість годин.

Що відбувалося на борту

Греція і Литва повідомляють, що на борту літака всього перебував 171 пасажир.

Майкл О'Лірі розповідає, що пасажири та члени екіпажу були "дуже налякані", адже до них приставили озброєну охорону та обшукували сумки.

Білоруська опозиція каже про щонайменше кількох громадян Росії та Білорусі, які не змогли полетіти далі.

У заяві Ryanair сказано, що Управління повітряним рухом Білорусі повідомило екіпаж про потенційну загрозу безпеці на борту, тому йому наказали рухатися до найближчого аеропорту Мінськ.

Білоруський журналіст Франак Вячорка розповів BBC Radio 4's, що Роман Протасевич вже "передчував щось погане" в Афінах, тому що бачив, як за ним стежать.

Тадеуш Гічан, редактор опозиційного білоруського Telegram-каналу Nexta, написав, що агенти білоруського КДБ летіли цим літаком. Саме вони і були джерелом сповіщення про загрозу вибуху.

Дехто з пасажирів розповів, що Роман Протасевич нервував під час інциденту. "Він просто звернувся до людей і сказав, що йому загрожує смертна кара", - сказала Моніка Сімкієне агентству AFP.

Інший пасажир повідомив агентству Reuters, що Протасевич відкрив верхню шафку для багажу після того, як їм повідомили про зміну маршруту, витяг ноутбук і телефон і передав їх жінці-супутниці. Їй також не дозволили продовжити політ.

Франак Вячорка уточнив, що дівчина, яку затримали з Протасевчем, близька для нього людина. Це громадянка Росії Софія Сапега.

Міжнародна організація цивільної авіації заявила про можливе порушення Білоруссю Чиказької конвенції щодо регулювання перельотів.

Чи будуть санкції ЄС

Інцидент з посадкою літака у Білорусі і затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича викликав різке засудження усього Європейського Союзу.

Країни ЄС закликали негайно звільнити Романа Протасевича та провести повне розслідування інциденту.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Акція на підтримку Романа Протасевича в аеропорту Вільнюса

Лунають заклики запровадити економічні санкції щодо Білорусі та закрити над цією країною повітряний простір.

ЄС обговорить ці та інші питання на саміті сьогодні.

Десятки білоруських чиновників, зокрема і самопроголошений президент Олександр Лукашенко, уже перебувають під санкціями ЄС, зокрема, їм заборонили в'їзд до ЄС та заморозили фінансові активи в Європі.

Ситуація в Білорусі

У серпні 2020 року у Білорусі відбулися президентські вибори. Переможцем оголосив себе Олександр Лукашенко, який займає пост президента з 1994 року.

Опозиція не визнала результати виборів та звинуватила владу у фальсифікаціях.

На знак незгоди з результатами виборів тисяч білорусів виходили на масові акції протестів. Їх жорстоко розганяли силовики.

Були неодноразові свідчення про жорстокість та тортури щодо затриманих, а також про політичні репресії.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Роман Протасевич очолював Telegram-канал NEXTA, який координував протести в Білорусі

Опозиційні телеграм-канали у 2020 році стали рупорами та головними координаторами протестів, які вибухнули в Білорусі та тривали понад пів року.

Опозиційна кандидатка Світлана Тихановська виїхала з країни в Литву, побоюючись за своє життя. Журналісти NEXTA також перебували за кордоном, переважно в Польщі.

Пані Тихановська назвала посадку літака у Мінську операцією із затримання Романа Протасевича.