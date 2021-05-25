Замалювали ученицям "нескромно" оголені груди. Гучний шкільний скандал у США

11 хвилин(и) тому

Автор фото, Courtesy of family Підпис до фото, Райлі - одна з учениць, чиї фото відредагували

Середню школу в штаті Флорида розкритикували за редагування фотографій 80 учениць для шкільного альбому. На фото дівчатам "додали" одяг на грудях та плечах.

Шкільний округ повідомив місцевим ЗМІ, що фотографії змінили, щоб вони відповідали дрес-коду, згідно з яким сорочки дівчат повинні бути "скромними".

Але критики звернули увагу на фотографії хлопців, які залишились без змін, попри порушення тих самих стандартів.

За словами учениць, фото редагували без їхнього дозволу.

Вчителька, що відповідала за створення шкільного альбому в середній школі Bartram Trail, вирішила відредагувати фотографії, бо вважала, що вони порушили дрес-код, повідомили в шкільному окрузі Сент-Джонс.

На вебсайті Bartram Trail міститься попередження, що фотографії учнів можуть бути відредаговані, щоб відповідати дрес-коду.

Але деякі студенти заявили, що такі зміни їх засмутили, і звинуватили школу в сексизмі.

"Подвійні стандарти шкільного альбому особливо проявляються у тому, що вони дивляться на наше тіло і вважають, що трохи відкритої шкіри - це сексуально", - заявила 15-річна учениця Bartram Trail Райлі О'Кіф кореспонденту CBS WJAX News.

"Але водночас вони дивляться на хлопців, на фотографії команд з плавання та інші спортивні фотографії, і вважають, що це нормально, і це справді неприємно і засмучує", - додала вона.

У заяві для WJAX округ повідомив, що раніше у школі просто видаляли усі фотографії, що порушували дрес-код, а цьогорічні зміни мали забезпечити включення до альбому всіх учнів.

Після критики школа, де навчається близько 2500 учнів, заявила, що поверне батькам, засмученим змінами, 100 доларів, які вони заплатили за альбом.

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У дрес-коді округу на 2020-2021 навчальний рік сказано, що топи та сорочки дівчат "повинні закривати все плече" і мають бути "скромними, не відвертими та не відволікати". Також заборонений "надмірний макіяж", а всім учням не можна мати "екстремальні зачіски".

Відповідно до заяви округу, дотримання дрес-коду відрізняється у різних школах.

Дотримання цих правил у школі Bartram Trail вже викликало суперечки на початку цього року, коли 31 школяр отримав догану за порушення дрес-коду протягом одного дня. Кілька дівчат 15-16 років тоді заявили, що їх просили розстібнути светри та куртки перед викладачами та іншими учнями, щоб показати топи та бюстгальтери під ними.

У відповідь Райлі створила петицію в інтернеті з проханням внести зміни в дрес-код, який, за її словами, "явно заснований на сексуалізації молодих жінок". Після того, як школа знову привернула увагу преси цього разу, петиція наразі має понад 5000 підписів.

Останніми роками дрес-коди в американських школах критикують за те, що вони соромлять молодих жінок і дівчат за їхнє тіло.

Дослідження Національного жіночого юридичного центру у Вашингтоні (округ Колумбія) у 2018 році показало, що мішенями найчастіше ставали темношкірі дівчата та школярки з пишнішими формами.

Мати Райлі, Стефані Фабр, розповіла ВВС, що інцидент "звернув увагу на те, що взагалі не мало бути проблемою".

"Ніхто б не дивився на альбом, на ці фотографії й не бачив би у них нічого, окрім прекрасних дев'ятикласників", - каже вона.

"Деякі з цих редагувань викликали масовий булінг цих дівчат та емоційний стрес для них, адже їхні фотографії були настільки погано відфотошоплені, що тепер вони стали мемами у Snapchat, і це жахливо", - додала жінка.

Пані Фабр каже, що деякі сім'ї вимагають від школи вибачень, змін дрес-коду та перевидання альбомів з оригінальними фотографіями.

Але не всі батьки проти таких правил. Інша мати, Рейчел Д'Акін, сказала WJAX, що схвалює зміни.

"Якщо батьки не вчать удома, як дочки мають одягатися, щоб виглядати пристойно, тоді виховувати їх повинна школа", - заявила вона.