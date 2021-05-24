Україна припинить авіасполучення з Білоруссю, Британія вже заборонила "Белавиа"

22 хвилин(и) тому

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Президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати рішення щодо припинення авіасполучення між Україною та Білоруссю.

Про це йдеться в його Telegram.

Також президент доручив закрити повітряний простір Білорусі для здійснення авіаперельотів в напрямку з та до України.

Глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що позачергове засідання уряду з цього питання відбудеться вже 25 травня.

За його словами, Міністерство закордонних справ та Міністерство інфраструктури вже готують пакет відповідних рішень.

"Україна належним чином відреагує на ситуацію щодо примусової посадки пасажирського літака компанії Ryanair в аеропорту Мінська", - заявив Шмигаль.

Після закриття авіасполучення між Україною та Росією Мінськ був головним пересадковим хабом, який українці використовували для польотів в РФ.

Велика Британія та Литва

Низка європейських країн також вже вживає обмежувальних заходів після інциденту від 23 травня, коли в Білорусі примусово посадили літак Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса, що в Мінську затримати відомого білоруського опозиціонера Романа Протасевича.

Першою країною, яка ухвалила рішення щодо жорстких авіаобмежень щодо Білорусі, стала Литва.

Уряд країни на засіданні у понеділок вирішив з 25 травня заборонити прибуття в країну і відбуття з Литви літаків, маршрут яких проходить над територією Білорусі.

МЗС Литви також закликало литовських громадян утриматись від подорожей в країну, а тих, хто перебуває в Білорусі - покинути її територію.

Велика Британія вже заборонила польоти у цю країну і роботу компанії "Белавиа".

Міністр транспорту Британії Грант Шеппс повідомив в Twitter, що доручив авіакомпаніям уникати повітряного простору Білорусі.

"Я також призупинив дію дозволу на польоти "Белавиа (білоруська авіакомпанія - ред.)", - йдеться в заяві міністра.