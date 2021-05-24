ЄС заборонить польоти над Білоруссю і роботу "Белавиа". Будуть економічні санкції
Євросоюз заборонить авіаперельоти своїх перевізників над територією Білорусі та роботу білоруських авіакомпаній, зокрема державної "Белавиа".
Відповідне рішення лідери країн-членів ЄС ухвалили в понеділок ввечері на засіданні Європейської Ради (керівний орган ЄС, в якому представлені керівники урядів усіх членів), повідомив речник її президента Шарля Мішеля Баренд Лейц.
"Закликає усіх перевізників, які базуються в ЄС, не пролітати над територією Білорусі. Закликає ухвалити усі необхідні заходи для заборони прольоту Білоруськими авіалініями авіапростору ЄС та доступу для них в аеропорти Союзу", - йдеться у рішенні.
Також ЄС вимагає негайно звільнити журналіста Романа Протасевича і Софію Сапегу.
У рішенні йдеться про майбутнє запровадження персональних санкцій, а також якнайшвидших таргетованих економічних санкцій.
На впровадження цього рішення й формального проходження усіх процедур знадобиться певний час. Але рішення схвалене консенсусом і має бути виконане.
Редактор Європейського відділення "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк вказав, що документ щодо Білорусі жорсткіший, ніж очікувалось.
Так вони відреагували на примусову посадку літака Ryanair, який слідував з Афін до Вільнюсу, у Мінську 23 травня.
В результаті чого з літака зняли і затримали відомого білоруського опозиціонера Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу.
24 травня білоруські державні ЗМІ показали відео з Протасевичем, на якому він розповідає, що з ним все гаразд і він дає "визнавальні свідчення". Проте на його обличчі проступають сліди побиття.
Досягти одностайного, твердого висновку цього вечора було непросто, прогнозував кореспондент ВВС в Брюсселі Нік Біке. За його словами, окремі країни, наприклад Угорщина, неохоче карають друга та союзника Москви.
Після масштабних акцій протестів в Білорусі та свідчень про масове застосування насильства щодо демонстрантів у 2020 році ЄС вже запровадив санкції щодо понад 80 білоруських чиновників, включаючи Олександра Лукашенко.
Останній інцидент з літаком спричинив нову хвилю обурення. Литва та Велика Британія вже заборонили літакам своїх авіакомпаній користуватися авіапростором Білорусі.
Британія також заборонила роботу "Белавиа" в країні.
Припинити авіасполучення з Білоруссю вирішила також Україна. Таке рішення має ухвалити у вівторок уряд.
Затримання з винищувачем
У неділю рейс FR4978 авіакомпанії Ryanair з Афін до Вільнюса після повідомлення про загрозу безпеці на борту вимушено здійснив посадку у Мінську.
До кордону з Литвою залишалося всього 30 км, але у супроводі винищувача МіГ-29 літак пролетів значно більшу відстань до Мінська. Це підтверджує інформація сайту Flightradar24.
На борту нічого не знайшли. Але затримали кількох пасажирів.
Після перевірок в аеропорту Мінська білоруська влада арештувала Романа Протасевича, колишнього редактора головного опозиційного телеграм-каналу Білорусі NEXTA, а нині редактора телеграм-каналу "Білорусь головного мозку".
У Білорусі Протасевичу загрожує смертна кара чи до 15 років позбавлення волі.
Після перевірок і затримань літак прибув до Вільнюса із запізненням на шість годин.