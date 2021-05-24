ЄС заборонить польоти над Білоруссю і роботу "Белавиа". Будуть економічні санкції

57 хвилин(и) тому

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Євросоюз заборонить авіаперельоти своїх перевізників над територією Білорусі та роботу білоруських авіакомпаній, зокрема державної "Белавиа".

Відповідне рішення лідери країн-членів ЄС ухвалили в понеділок ввечері на засіданні Європейської Ради (керівний орган ЄС, в якому представлені керівники урядів усіх членів), повідомив речник її президента Шарля Мішеля Баренд Лейц.

"Закликає усіх перевізників, які базуються в ЄС, не пролітати над територією Білорусі. Закликає ухвалити усі необхідні заходи для заборони прольоту Білоруськими авіалініями авіапростору ЄС та доступу для них в аеропорти Союзу", - йдеться у рішенні.

Також ЄС вимагає негайно звільнити журналіста Романа Протасевича і Софію Сапегу.

У рішенні йдеться про майбутнє запровадження персональних санкцій, а також якнайшвидших таргетованих економічних санкцій.

На впровадження цього рішення й формального проходження усіх процедур знадобиться певний час. Але рішення схвалене консенсусом і має бути виконане.

Редактор Європейського відділення "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк вказав, що документ щодо Білорусі жорсткіший, ніж очікувалось.

Так вони відреагували на примусову посадку літака Ryanair, який слідував з Афін до Вільнюсу, у Мінську 23 травня.

В результаті чого з літака зняли і затримали відомого білоруського опозиціонера Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу.

24 травня білоруські державні ЗМІ показали відео з Протасевичем, на якому він розповідає, що з ним все гаразд і він дає "визнавальні свідчення". Проте на його обличчі проступають сліди побиття.

Автор фото, Twitter Підпис до фото, На обличчі є багато плям, які ретельно заретушовані

Досягти одностайного, твердого висновку цього вечора було непросто, прогнозував кореспондент ВВС в Брюсселі Нік Біке. За його словами, окремі країни, наприклад Угорщина, неохоче карають друга та союзника Москви.

Після масштабних акцій протестів в Білорусі та свідчень про масове застосування насильства щодо демонстрантів у 2020 році ЄС вже запровадив санкції щодо понад 80 білоруських чиновників, включаючи Олександра Лукашенко.

Останній інцидент з літаком спричинив нову хвилю обурення. Литва та Велика Британія вже заборонили літакам своїх авіакомпаній користуватися авіапростором Білорусі.

Британія також заборонила роботу "Белавиа" в країні.

Припинити авіасполучення з Білоруссю вирішила також Україна. Таке рішення має ухвалити у вівторок уряд.

Затримання з винищувачем

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Засновнику опозиційного телеграм-каналу Білорусі NEXTA на батьківщині загрожує смертна кара

У неділю рейс FR4978 авіакомпанії Ryanair з Афін до Вільнюса після повідомлення про загрозу безпеці на борту вимушено здійснив посадку у Мінську.

До кордону з Литвою залишалося всього 30 км, але у супроводі винищувача МіГ-29 літак пролетів значно більшу відстань до Мінська. Це підтверджує інформація сайту Flightradar24.

На борту нічого не знайшли. Але затримали кількох пасажирів.

Після перевірок в аеропорту Мінська білоруська влада арештувала Романа Протасевича, колишнього редактора головного опозиційного телеграм-каналу Білорусі NEXTA, а нині редактора телеграм-каналу "Білорусь головного мозку".

У Білорусі Протасевичу загрожує смертна кара чи до 15 років позбавлення волі.

Після перевірок і затримань літак прибув до Вільнюса із запізненням на шість годин.