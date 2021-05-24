Став відомий результат перевірки на наркотики переможця Євробачення Maneskin
Соліст групи Maneskin, яка перемогла у Євробаченні-2021, не вживав наркотиків під час конкурсу.
Про це заявила пресслужба пісенного конкурсу Євробачення.
Перевірку довелося проходити після звинувачень, які виникли після відео з так званої Зеленої кімнати конкурсу, де перебували виконавці в очікуванні результатів. У глядачів склалося враження, що соліст Maneskin нахилився до столу наче понюхав кокаїн.
Співак запевнив, що наркотиків не вживає і пообіцяв пройти тест.
"Сьогодні соліст групи Mаneskin добровільно пройшов тест на наркотики, він отримав негативний результат, який також бачила Європейська спілка радіомовлення і телебачення, - йдеться в заяві. - У Зеленій кімнаті не було вживання наркотиків, і ми вважаємо справу закритою".
У ЄСРТ висловили занепокоєння через спекуляції, які "призводять до фейкових новин", "затьмарили дух і результат події та несправедливо вразили гурт".
Організатори ще раз привітали Mаneskin з перемогою.
Måneskin, який був фаворитом на перемогу в конкурсі, отримав перше місце з піснею Zitti e buoni.
Це перший гурт, який виграв конкурс з 2006 року та перша перемога Італії з 1990 року.
Друге місце посіла француженка Барбара Праві, а третьою була Швейцарія.
Український гурт Go_A посів п'яту сходинку.