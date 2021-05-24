Європа та Україна припиняє літати в Білорусь, Токіо не хоче Олімпіади. Теленовини ВВС
У випуску 24 травня:
- Україна, Британія та країни ЄС припиняють літати в Білорусь. Чи достатньо буде цього, щоб звільнити затриманого опозиційного журналіста.
- Що загрожує Роману Протасевичу у білоруській в'язниці. Чи справді його можуть стратити.
- Місяці протестів у М'янмі. Історія боротьби проти військової хунти очима молодого музиканта, що проміняв мікрофон на саморобний щит.
- Японці не хочуть олімпіади у Токіо. У країні зараз черговий спалах коронавірусу і надзвичайний стан. Але літніх ігор поки що не скасовують.
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