Сліпій людині змогли частково повернути зір. Допомогли водорості

40 хвилин(и) тому

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Дослідникам вдалося частково повернути зір сліпій людині - усе завдяки світлочутливим білкам, виявлених у водоростях.

Чоловік, про якого йдеться, пройшов курс експериментального лікування під назвою оптогенетика.

За його словами, він вперше зрозумів, що метод дає результати, коли зміг побачити лінії пішохідного переходу, намальовані на дорозі.

Наразі він може частково розрізняти предмети, розташовані перед ним.

Пацієнтові, ім'я якого не розкривають, 58 років. 40 років тому йому поставили діагноз пігментний ретиніт - це рідкісне захворювання очей, яке призводить до руйнування світлочутливих рецепторів на сітківці, наслідком чого є часткова чи повна сліпота.

За оцінками, пігментним ретинітом страждають понад два мільйони людей у світі.

Для лікування використали оптогенетику - це нова сфера медицини, яка полягає у використанні світла для контролю за нервовими клітинами.

Фахівці використали світлочутливий білок каналродопсин, який уперше відкрили у водоростях. Ці білки змінюють свою поведінку, реагуючи на світло. Мікроби використовують їх, аби рухатися до світла.

Лікування проходило у два етапи. На першому етапі в око, яке бачило найгірше, ввели вірусний вектор, що стимулював вироблення каналродопсинів, - на ту частину рогівки, яка не була вражена пігментним ретинітом.

Тепер світлочутливі білки надсилали в мозок електричні сигнали - око почало розрізняти світло, проте лише в бурштинових відтінках.

Тому дослідники використали спеціальні окуляри з відеокамерою спереду та проєктором ззаду - обладнання перетворювало світлові сигнали з реального світу у спектр, який зміг би розрізнити пацієнт.

Для того, аби в оці виробилася достатня кількість світлочутливого білку, знадобилося кілька місяців, кажуть дослідники.

За їхніми словами, мозку пацієнта для того, щоб знову бачити, фактично довелося вивчити нову "мову".

"Цей пацієнт був трохи засмучений, оскільки пройшло багато часу між початком лікування і моментом, коли він щось побачив. Але коли він розповів, що зміг розрізнити лінії пішохідного переходу на вулиці, - можете собі уявити, як сильно він був збентежений. Ми всі були збентежені", - заявив один із дослідників, доктор Жозе-Ален Сахель.

Він та його колеги твердять, що їхні результати у майбутньому можуть застосовуватись для терапії пацієнтів із майже повною або повною втратою зору.

"Отримані дані підтверджують концепцію того, що використання оптогненетичної терапії можливе для часткового відновлення зору", - прокоментував результати лікування професор Ботонд Роска з Базельського університету.