Роман Протасевич у СІЗО Мінська. Що відомо про його стан

15 хвилин(и) тому

Автор фото, Twitter

Напередодні ввечері у мережу виклали відео з Романом Протасевичем - білоруським опозиціонером, якого 23 травня затримали в аеропорту Мінська після примусової посадки літака, на якому він летів до Литви.

На записі Протасевич розповів, що наразі перебуває у слідчому ізоляторі №1 міста Мінська.

Перед цим білоруськими телеграм-каналами ширилися чутки про те, що опозиціонера госпіталізували в критичному стані - нібито через проблеми з серцем.

Таку версію не виключала і його мама - вона розповідала, що в Романа дійсно були проблеми з серцем, через які його свого часу не взяли до армії.

Проте на оприлюдненому ввечері у понеділок відео Протасевич заявив, що жодних проблем зі здоров'ям у нього немає.

"Можу заявити, що жодних проблем зі здоров'ям, зокрема із серцем чи з будь-якими іншими органами, у мене немає. Ставлення з боку співробітників до мене максимально коректне й згідно із законом", - сказав Протасевич.

За його словами, він співпрацює зі слідством і дає свідчення "в організації масових заворушень у місті Мінськ".

Як чимало користувачів соцмереж, так і політиків припустили, що відео було записане під тиском силовиків.

Вони також звернули увагу на обличчя Протасевича, на якому багато хто розгледів садна і припустив, що опозиціонера били.

"Ось так виглядає Роман під фізичним та моральним тиском", - написала у Twitter одна з лідерок білоруської опозиції Світлана Тихановська.

Тихановська знайома з виготовленням подібних відео з власного досвіду - минулого року вона само під тиском записувала відео, в якому закликала білорусів не виходити на акції протесту.

Тихановська закликала білоруську владу звільнити Романа Протасевича, додавши, що Лукашенко "створив Північну Корею в Європі".

Мати Протасевича висловила сподівання, що міжнародна спільнота зробить все, аби звільнити її сина.

У Білорусі опозиціонеру загрожує смертна кара.

Як очікується, 25 травня з заявою про затримання Протасевича має витупити Олександр Лукашенко.

Реакція України та світу

Лідери країн-членів ЄС вже анонсували заборону прольотів літаків із країн ЄС над Білоруссю й припинення авіасполучення білоруських авіакомпаній із територією Євросоюзу.

Це рішення має затвердити ще Рада Євросоюзу (але це формальний крок, адже політичне рішення вже ухвалене), але низка авіакомпаній вже призупинили польоти через Білорусь - зокрема німецька Lufthansa, австрійська Austrian Airlines та польська LOT.

Також в ЄС пообіцяли санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до затримання Протасевича та його дівчини, яка наразі також перебуває в Мінську. Вона є громадянкою Росії.

Анонсували також економічні секторальні санкції.

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Із критикою затримання Протасевича виступив і президент США Джо Байден.

"Цей обурливий інцидент та відео, яке, здається, Протасевич зробив під примусом, є ганебними нападами на політичне інакомислення та свободу преси", - йдеться в його заяві.

Байден підтримав проведення міжнародного розслідування обставин затримання опозиціонера та запровадження нових санкцій проти відповідальних.

Україна зранку у вівторок також ухвалила рішення про зупинку авіасполучення з Білоруссю - вже з 26 травня.

Окрім того, українським авіакомпаніям та літакам заборонятиметься виконувати транзитні польоти через території Білорусі.

Прикордонники вже отримали доручення припинити оформлення пасажирів, які прямують з Білорусі або в Білорусь у митних пунктах аеропортів.