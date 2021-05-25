Неймовірна аварія в метро Малайзії. Понад 200 поранених і ніхто не загинув

19 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA

Понад 200 людей отримали травми різного ступеню важкості внаслідок зіткнення потягів у метрополітені міста Куала-Лумпур в Малайзії.

Один із потягів перевозив 213 пасажирів, інший був порожнім - його нещодавно відремонтували, і він рухався у зворотному напрямку тією ж колією, що й заповнений.

За словами начальника районної поліції Мохаммеда Зайнал Абдулли, з 213 поранених 47 перебувають у важкому стані, інші 166 отримали легкі травми.

Місцеві ЗМІ вказують, що шість людей перебувають у критичному стані.

"Ми все ще розслідуємо інцидент, але ми підозрюємо, що причиною аварії, можливо, непорозуміння з центром керування рухом", - сказав він.

За попередніми даними, катастрофа сталась через помилку водія порожнього потяга, який поїхав у неправильний бік.

Автор фото, EPA

Автор фото, Reuters

На фото та відео, оприлюднених в соцмережах, видно пасажирів, що стікають кров'ю, поки лежать на вкритій розбитим склом підлозі вагонів.

За попередніми даними, обидва потяги до моменту зіткнення рухалися зі швидкістю приблизно 40 кілометрів на годину.

Прем'єр-міністр Мухіддін Яссін закликав міністерство транспорту провести детальне розслідування обставин аварії.

Його остаточні результати, як очікується, мають оприлюднити через два тижні.

Нинішня аварія стала найбільшою в системі метрополітену Куала-Лумпура за останні 23 його експлуатації.