Шум від Go_A після Євробачення у топі музичних чартів iTunes, Apple Music та Spotify

26 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA

Після виступу на Євробаченні пісня "Шум" українського гурту Go_A потрапила в топи чартів музичних сервісів iTunes, Apple Music та Spotify.

Так, станом на 25 травня, "Шум" увійшла в топ-10 світового чарту пісень iTunes.

За даними сайту KWORB, який аналізує музичні рейтинги, трек українського гурту посідає 8 сходинку.

В чарті європейських пісень Go_A ще вище - на 5 місці.

Водночас у світовому рейтингу стрімінгового сервісу Apple Music "Шум" наразі на 52 сходинці.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Трек українського гурту користується чималою популярністю в усьому світі

При цьому в багатьох країнах композиція входить у першу десятку рейтингів Apple Music: зокрема у Литві (4 місце), Нідерландах (6 місце), Естонії (7 місце), Швеції (8 місце), Фінляндії (10 місце).

Також "Шум" потрапив до списку топ-50 найвірусніших пісень сервісу Spotify (2 місце).

У глобальному рейтингу платформи пісня наразі посідає 69 місце.

Новинами про останні успіхи учасники Go_A поділилися в інстаграмі: "Шум" - перша україномовна пісня, що потрапила у глобальний чарт Spotify Top 200. Продовжуємо ШУМіти!".

Автор фото, instagram.com/go_a_band/

На Євробаченні Україна посіла 5-те місце за сумою балів від журі країн-учасниць та голосів телеглядачів.

При цьому якби результат конкурсу визначали виключно глядачі, то пісня "Шум" опинилася б на другій сходинці.

Через це в мережі лунало багато критики на адресу журі, які, на думку багатьох інтернет-користувачів, відібрали в Go_A можливість посісти вище місце в конкурсі.

Переможцем Євробачення зрештою став італійський гурт Maneskin з піснею Zitti e Buoni.

Cоліст гурту Даміано Давид на запитання, хто був його фаворитом, заявляв, що вболівав за Україну: "Україна. Неймовірно", - сказав він під час пресконференції.