Як українцям повернутися з Білорусі після закриття неба. Поради посла

37 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA/STRINGER Підпис до фото, Міжнародний скандал почався з примусової посадки літака Ryanair у Мінську

Вже з півночі 26 травня авіаперельоти з України до Білорусі будуть заборонені.

Закриття авіапростору з Білоруссю стало реакцією на інцидент 23 травня, коли в Білорусі примусово посадили літак Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса, щоб затримати відомого білоруського опозиціонера Романа Протасевича.

Щодня авіаційний пасажиропотік між країнами складав близько тисячі людей.

Що робити українцям, які застрягли у цій країні? Як їм виїхати?

Посол України в Білорусі Ігор Кизим у коментарі ВВС News Україна дав кілька порад.

Українці часто їздять до Білорусі на лікування, а ще Мінськ використовувався у якості авіахабу для поїздок до Росії, каже посол.

"Найперше, треба звертатися до консульства на гарячу лінію посольства, ми даємо поради людям, які потрапили у складні ситуації. Кожен випадок розглядається окремо", - розповів посол.

Швидко виїхати автобусом чи літаком

За його словами, наразі основний варіант, як можна виїхати з Білорусі - це наземний транспорт.

"Якщо людина є громадянином України і не проживає тут на постійній основі, то обмежень на виїзд з Білорусі у неї немає. Автобуси регулярно їздять до України з Мінська, Гомеля, Бреста. І до кордону, і до Києва, Чернігова", - каже дипломат.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Рейси між Україною та Білоруссю виконувала компанія "Белавия"

За даними компанії-перевізника Босфор, подорож автобусом з Мінська до Києва може зайняти до 12 годин.

Ще одна опція, яка поки що актуальна для охочих летіти - скористатись пересадкою. До прикладу, зараз можна з Мінська полетіти до Стамбула, а звідти до Києва.

Для транзитних пасажирів

Але для людей, які мали летіти до України транзитом через Мінськ, є певні обмеження, каже посол.

Наразі у Білорусі діють правила, що будь-який іноземець, який прилітає до країни, крім ПЛР-теста, має піти на обов'язкову самоізоляцію терміном у 10 днів.

Автор фото, УНІАН

"Ми зараз працюємо з білоруською стороною щодо можливості не застосовувати до громадян України такі обмеження. І щоб люди, які, наприклад, прилітали з РФ, а їх багато, могли просто пересісти на інший транспорт і залишити територію Білорусі", - каже посол.

Трохи пізніше українське посольство уточнило, що українцям, які з 26 травня прилітають до Білорусі транзитом, "необхідно заявити про мету свого прибуття під час проходження прикордонного контролю".

"У разі отримання дозволу на транзитний проїзд, необхідно протягом 24 годин виїхати наземним транспортом до України", - додали дипломати.

Лікування у Білорусі

Для людей, які їдуть на лікування до Білорусі чи з лікування, також краще звернутися до посольства.

"Але якщо у таких людей є офіційне запрошення від білоруських лікувальних закладів, то ці питання з білоруським МОЗ і прикордонниками ми вирішували. Люди безперешкодно приїжджали наземним транспортом", - розповів пан посол.

Якщо постійно живуть у Білорусі

Для українців, які проживають в Білорусі на постійній основі, і мають посвідку на проживання, діють певні обмеження, які ще раніше запровадила білоруська влада.

Для виїзду з Білорусі, навіть для простого повернення до України, їм потрібно отримати спеціальні дозволи.

Влада Білорусі просто так не випускає своїх громадян і людей, які постійно проживають в країні.

Останній літак з Мінська прилітає до Києва сьогодні о 23:40, а вилітає туди сьогодні о 20:05.

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