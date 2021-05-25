Роберто Де Дзербі. Що відомо про нового тренера донецького "Шахтаря"

10 хвилин(и) тому

Автор фото, facebook.com/fcshakhtar Підпис до фото, Рінат Ахметов і Роберто Де Дзербі

Італієць Роберто Де Дзербі став новим головним тренером футбольного клубу "Шахтар" на наступні два сезони.

Про це повідомив офіційний сайт клубу.

25 травня італійський фахівець прилетів до Києва і зустрівся з президентом футбольного клуба, найбагатшим бізнесменом України Рінатом Ахметовим.

В Україні Роберто Де Дзербі ознайомиться з тренувальним комплексом "гірників" у Святошині та НСК "Олімпійський", де команда проводить свої домашні матчі.

Італієць став 34-м головним тренером в історії "Шахтаря".

Роберто Де Дзербі почав свою футбольну кар'єру у молодіжній команді "Мілана".

Виступав за "Монцу" (1998), "Падову" (1998-2000), "Авелліно" (2000-2001; 2008-2009), "Лекко" (2001-2002), "Фоджу" (2002-2004), "Ареццо" (2004-2005), "Катанію" (2005-2006), "Наполі" (2006-2008; 2009-2010), "Брешію" (2008), румунський "Клуж" (2010-2012) і "Тренто" (2013).

Автор фото, facebook.com/fcshakhtar

Перед цим тренував такі футбольні клуби: "Дарфо Боаріо" (2013-2014), "Фоджа" (2014-2016), "Палермо" (2016), "Беневенто" (2017-2018), "Сассуоло" (2018-2021).

Перед цим тренував "Шахтар" португалець Луіш Каштру.

Цього сезону "Шахтар" не виграв ні чемпіонат України, ні Кубку України.