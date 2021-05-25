23-річну подругу Протасевича відправили у СІЗО КГБ на два місяці

38 хвилин(и) тому

Автор фото, INSTAGRAM.COM/SAPEGA_SOFIA_ Підпис до фото, 23-річну Софію Сапегу арештували

23-річну Софію Сапегу, яку затримали у Мінську разом з співзасновником Nexta Романом Протасевичем під час вимушеної посадки літака, заарештували на два місяці.

Про це ВВС повідомив її адвокат Олександр Філанович.

"Сьогодні був допит Софії. Їй пред'явлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Обраний запобіжний захід - утримання під вартою терміном на два місяці", - розповів він.

За його словами, зараз Сапега перебуває у СІЗО КДБ в Мінську. Найближчим часом Філанович планує її відвідати.

З адвоката взяли підписку про нерозголошення.

З дівчиною має зустрітися російський консул. "Очікуємо, що найближчим часом зустріч відбудеться", - сказала офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

23-річна Сапега - громадянка Росії, але майже все життя прожила в Білорусі. У Литві у неї є тимчасова посвідка на проживання.

Вона вчиться в магістратурі Європейського гуманітарного університету у Вільнюсі за програмою "Міжнародне право і право Європейського союзу".

Затримання з винищувачем

У неділю рейс FR4978 авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса, вимушено здійснив посадку у Мінську після повідомлення про бомбу на борту.

До кордону з Литвою залишалося всього 30 км, але у супроводі винищувача МіГ-29 літак пролетів значно більшу відстань до Мінська.

Після перевірок в аеропорту Мінська білоруська влада арештувала пасажира літака Романа Протасевича, колишнього редактора головного опозиційного телеграм-каналу Білорусі NEXTA, а нині редактора телеграм-каналу "Білорусь головного мозку". Також затримали його дівчину.

У Білорусі Роману загрожує смертна кара.

У понеділок в мережі опублікували відео із затриманим Протасевичем, на ньому він розповів, що перебуває в слідчому ізоляторі №1 міста Мінська.

"Можу заявити, що жодних проблем зі здоров'ям, зокрема із серцем чи з будь-якими іншими органами, у мене немає. Ставлення з боку співробітників до мене максимально коректне й згідно із законом", - сказав Протасевич.

"Також я зараз продовжую співпрацювати зі слідством і даю свідчення щодо зізнання в організації масових заворушень у місті Мінськ", - зазначив він у відео.

Україна та ЄС заборонили авіасполучення з Білоруссю через цей інцидент.

Також в ЄС пообіцяли санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до затримання Протасевича та його дівчини.

Із критикою затримання Протасевича виступив президент США Джо Байден.

"Цей обурливий інцидент та відео, яке, здається, Протасевич зробив під примусом, є ганебними нападами на політичне інакомислення та свободу преси", - йдеться в його заяві.

Байден підтримав проведення міжнародного розслідування обставин затримання опозиціонера та введення нових санкцій проти відповідальних.