Помер Вільям Шекспір. Перший чоловік у світі, що отримав вакцину від Covid-19
Помер британець Вільям Шекспір, який став першим чоловіком у світі, який отримав щеплення від коронавірусу.
Пан Шекспір отримав щеплення Pfizer-BioNTech у грудні в Університетській клініці Coventry.
Перед ним щеплення отримала перша жінка Маргарет Кенан.
Вільяму Шекспіру був 81 рік. І його смерть не пов'язана з вакцинами.
У госпіталі заявили, що пан Шекспір помер від інсульту.
Джейн Іннес, друг пана Шекспіра, заявив, що "найкращою шаною Вільяму буде - зробити щеплення".
Містер Шекспір працював у компанії Rolls Royce.
Його дружина Джой розповіла, що Вільям Шекспір був дуже вдячний за можливість одним з перших у світі отримати вакцину.
"Це було те, чим він надзвичайно пишався - він любив бачити новини про це у ЗМІ. Він часто говорив про це з людьми і завжди закликав усіх робити щеплення", - розповіла дружина Вільяма Шекспіра.
У нього залишилось двох дорослих синів та онуків.