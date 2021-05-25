Помер Вільям Шекспір. Перший чоловік у світі, що отримав вакцину від Covid-19

30 хвилин(и) тому

Автор фото, FAMILY HANDOUT Підпис до фото, Вільяму Шекспіру був 81 рік

Помер британець Вільям Шекспір, який став першим чоловіком у світі, який отримав щеплення від коронавірусу.

Пан Шекспір отримав щеплення Pfizer-BioNTech у грудні в Університетській клініці Coventry.

Перед ним щеплення отримала перша жінка Маргарет Кенан.

Вільяму Шекспіру був 81 рік. І його смерть не пов'язана з вакцинами.

У госпіталі заявили, що пан Шекспір помер від інсульту.

Джейн Іннес, друг пана Шекспіра, заявив, що "найкращою шаною Вільяму буде - зробити щеплення".

Містер Шекспір працював у компанії Rolls Royce.

Його дружина Джой розповіла, що Вільям Шекспір був дуже вдячний за можливість одним з перших у світі отримати вакцину.

"Це було те, чим він надзвичайно пишався - він любив бачити новини про це у ЗМІ. Він часто говорив про це з людьми і завжди закликав усіх робити щеплення", - розповіла дружина Вільяма Шекспіра.

У нього залишилось двох дорослих синів та онуків.