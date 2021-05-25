Як повернутись з Білорусі, стан Протасевича, убиті діти у секторі Газа. Теленовини ВВС

9 хвилин(и) тому

У випуску новин:

Із синцями і тремтінням у голосі. З'явилося перше відео затриманого білоруського журналіста Романа Протасевича. Водночас його дівчину Софію Сапегу арештували на два місяці. Що кажуть про затримання їхні батьки.

Санкції ЄС проти Білорусі через примусову посадку літака: чи зашкодять вони Лукашенку.

Україна заборонила авіасполучення з Білоруссю. Що робити українцям, які застрягли в Мінську.

Завершення конфлікту чи затишшя перед бурею. Що відбувається у секторі Газа після оголошеного перемир'я. (Деякі кадри цього матеріалу можуть шокувати)

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