Як повернутись з Білорусі, стан Протасевича, убиті діти у секторі Газа. Теленовини ВВС
У випуску новин:
- Із синцями і тремтінням у голосі. З'явилося перше відео затриманого білоруського журналіста Романа Протасевича. Водночас його дівчину Софію Сапегу арештували на два місяці. Що кажуть про затримання їхні батьки.
- Санкції ЄС проти Білорусі через примусову посадку літака: чи зашкодять вони Лукашенку.
- Україна заборонила авіасполучення з Білоруссю. Що робити українцям, які застрягли в Мінську.
- Завершення конфлікту чи затишшя перед бурею. Що відбувається у секторі Газа після оголошеного перемир'я. (Деякі кадри цього матеріалу можуть шокувати)
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