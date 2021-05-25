Як повернутись з Білорусі, стан Протасевича, убиті діти у секторі Газа. Теленовини ВВС

У випуску новин:

  • Із синцями і тремтінням у голосі. З'явилося перше відео затриманого білоруського журналіста Романа Протасевича. Водночас його дівчину Софію Сапегу арештували на два місяці. Що кажуть про затримання їхні батьки.
  • Санкції ЄС проти Білорусі через примусову посадку літака: чи зашкодять вони Лукашенку.
  • Україна заборонила авіасполучення з Білоруссю. Що робити українцям, які застрягли в Мінську.
  • Завершення конфлікту чи затишшя перед бурею. Що відбувається у секторі Газа після оголошеного перемир'я. (Деякі кадри цього матеріалу можуть шокувати)

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