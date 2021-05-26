До Протасевича не пустили адвоката. Родичі бояться за його безпеку

23 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Романа Протасевича і Софію Сапегу незаконно затримали на території Білорусі

Родичі Романа Протасевича та Софії Сапеги, яких затримали у Мінську після вимушеної посадки літака європейських авіаліній, хвилюються за їх безпеку.

Зараз вони перебувають у білоруському СІЗО.

"Я закликаю усю міжнародну спільноту врятувати його", - каже мама співзасновника білоруського опозиційного Telegram-каналу Nexta Наталія Протасевич.

Напередодні ввечері стало відомо, що в СІЗО до Романа Протасевича не пустили його адвоката Інессу Оленську.

Протасевича і Сапегу затримали 23 травня, коли літак з Афін до Вільнюса перенаправили на посадку в Мінськ, посилаючись на повідомлення про загрозу вибуху на борту.

Західні країни звинуватили Білорусь у викраденні літака Ryanair.

Кілька європейських авіакомпаній заявили, що не будуть літати над Білоруссю. А низка країн, серед яких і Україна, закрили авіасполучення з Мінськом.

Не пустили без пояснення причини

Адвокат Інесса Оленська розповідає, що їй спочатку виписали перепустку на відвідини підзахисного у СІЗО 1, але потім відмовили без пояснення причини.

"Мені виміряли температуру, лікар зробив позначку, співробітники СІЗО стали оформляти пропуск, але потім почали перебирати картки й тягти час. Вони перемовлялися між собою близько 40 хвилин, в результаті закреслили заповнені дані і відмовилися пропустити мене до підзахисного. Персональну відповідальність за це ніхто не взяв", - розповіла адвокат Російській службі Бі-бі-сі.

Пані Оленська каже, що надала посвідчення адвоката і ордер, як це прописано у правилах внутрішнього розпорядку СІЗО.

"Сьогоднішню відмову у зустрічі з підзахисним вважаю протидією надання правової допомоги адвокатом", - пояснила Оленська і додала, що вже подала скаргу на ім'я начальника СІЗО.

Увечері 24 травня, напередодні візиту адвоката в СІЗО, пресслужба МВС Білорусі повідомляла, що затриманий перебуває саме в цьому ізоляторі та підкреслювала, що "скарг на стан здоров'я в адміністрацію установи від нього не надходило".

Життя під загрозою

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликає невідкладно діяти після оприлюднення відео з Романом Протасевичем, на якому він виглядає розгубленим і травмованим.

За повідомленням організації, Роману і Софії загрожують тортури та інше жорстоке поводження.

"Невже білоруська влада справді вірить, що може обманювати світ, публікуючи вибите з в'язня "зізнання" і змушуючи його сказати, що з ним поводяться добре?", - йдеться в заяві Amnesty International.

"З огляду на порушення прав людини білоруськими спецслужбами, ми серйозно переживаємо, що здоров'я і життя Романа Протасевича під загрозою", - додають правозахисники.

"Ми вважаємо, що його супутницю Софію Сапегу, громадянка Росії, затримали тільки для того, щоб чинити тиск на Романа", - переконані в організації.

"Наче боїться щось забути": мати Сапеги про відео з СІЗО

Напередодні в одному з Telegram-каналів з'явилося відео з СІЗО з росіянкою Софією Сапегою. Її заарештували на два місяці.

На відео вона каже, що є редактором Telegram-каналу "Чорна книга Білорусі", де публікуються особисті дані білоруських силовиків. У квітні МВС Білорусі визнало його матеріали екстремістськими.

Аналогічне відео з СІЗО з Романом Протасевичем, у якому він повідомляє про співпрацю зі слідством, викликало підозри в насильстві і примусі, а в розмові з ВВС його родичі не виключили застосування тортур.

Анна Дудич, мати Софії Сапеги, в розмові з ВВС сумнівається у тому, що каже її донька.

"Навіть друзі мені дзвонили і говорили: "Тьотя Аня, ви бачите, це невластива їй манера". Вона розгойдується, очі в небі. Наче боїться щось забути", - каже Дудич.

"Я збільшила [відео], наскільки це було можливо - начебто [виглядає вона] нормально. Ми зараз збираємо теплі речі, поїдемо до Мінська. Я хочу спробувати передати їй передачу - я подивилася, що вона сидить в одній тоненькій курточці", - розповідає мама Софії.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Софія Сапега перебуває у СІЗО КДБ у Мінську

У посольстві Росії в Мінську заявили, що Софія Сапега почувається нормально і не скаржиться на некоректне поводження, повідомляє РІА Новости.

Російські дипломати вживають усіх необхідних заходів щодо її захисту і чекають від білоруської влади інформації про обрання для неї запобіжного заходу, йдеться в повідомленні.

Як затримали пару

У неділю рейс FR4978 авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса, вимушено здійснив посадку у Мінську після повідомлення про бомбу на борту.

Після перевірок в аеропорту Мінська білоруська влада арештувала пасажира літака Романа Протасевича, колишнього редактора головного опозиційного телеграм-каналу Білорусі NEXTA, а нині редактора телеграм-каналу "Білорусь головного мозку".

З ним затримали і його дівчину - 23-річну Софію Сапегу. Вона громадянка Росії, але майже все життя прожила в Білорусі. У Литві у неї є тимчасова посвідка на проживання.

Автор фото, EPA

Сапега вчиться в магістратурі Європейського гуманітарного університету у Вільнюсі за програмою "Міжнародне право і право Європейського союзу".

Як розповіла мама Софії, пара поверталася з відпочинку. Вони перебували на території ЄС, тому не хвилювалися за свою безпеку.

У Білорусі Протасевичу може загрожувати смертна кара як фігуранту списку людей, причетних до терористичної діяльності.

Хоча, станом на зараз, порушені проти нього справи передбачають максимум 15 років ув'язнення.