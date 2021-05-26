Літак зупинили біля АЕС. Лукашенко вперше прокоментував посадку рейсу Ryanair

1 година тому

Автор фото, Президент Республики Беларусь

Літак Ryanair, який виконував рейс з Афін до Вільнюса, розвернули біля білоруської АЕС, щоби захистити людей, тому такі дії були законними, впевнений лідер Білорусі Олександр Лукашенко.

Самопроголошений президент вперше прокоментував інцидент з зупинкою літака і його посадкою у супроводі винищувача в аеропорту Мінська.

На території Білорусі затримали білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича і його дівчину, росіянку Софію Сапегу. Протасевичу у Білорусі може загрожувати 15 років ув'язнення або смертна кара.

Олександр Лукашенко на зустрічі з парламентаріями, членами конституційної комісії і представниками держуправління у Мінську пояснив інцидент з рейсом європейської авіакомпанії.

"Літак розвернули біля АЕС. А якби раптом системи безпеки АЕС були переведені в режим повної бойової готовності? Я діяв законно, захищаючи людей, за всіма міжнародними правилами", - цитує Лукашенка Tut.by.

"Терорист" у літаку

Він додав, що повідомлення про мінування літака надійшло зі Швейцарії, повідомляє білоруське ТБ.

"У літаку знаходився терорист, і про це знали далеко за межами Білорусі", - сказав Лукашенко, якого цитує Tut.by. Водночас прізвищ він не назвав.

"Була бомба чи ні, але якби мені доповіли про те, що в літаку терорист, я б негайно віддав наказ посадити літак", - сказав Лукашенко.

Лідер Білорусі також назвав брехнею інформацію про те, що літак змусив сісти винищувач. За його словами, завдання винищувача - забезпечувати зв'язок і виводити пасажирський літак на посадку в разі критичної ситуації.

Також Лукашенко назвав маячнею інформацію, що екіпаж і пасажирів літака утримували в аеропорту озброєні люди, заявивши, що екіпаж нібито сім годин "з кимось розмовляв і не хотів летіти".

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Атака "недоброзичливців"

"Як ми і прогнозували, наші недоброзичливці ззовні, так і всередині країни, змінили методи атаки на державу. Вони переступили безліч червоних ліній, перейшли межі здорового глузду і людської моралі", - сказав Лукашенко.

За його словам, недоброзичливці Білорусі перейшли від організації бунтів до "етапу удушення". Лукашенко твердить, що Захід відмовилися від розслідування інциденту з Ryanair.

Коментар Олександра Лукашенка щодо безпрецедентного геополітичного загострення, пов'язаного з примусовою посадкою літака Ryanair і арештом Романа Протасевича, очікувався напередодні.

Але пізніше влада повідомила, що парламентарі захотіли зустрітися з самопроголошеним президентом, тому заяву перенесли.

Затримання в аеропорту

У неділю рейс FR4978 авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса, вимушено здійснив посадку у Мінську після повідомлення про бомбу на борту.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Романа Протасевича і Софію сапегу тримають у СІЗО

Після перевірок в аеропорту Мінська білоруська влада арештувала пасажира літака Романа Протасевича, колишнього редактора головного опозиційного телеграм-каналу Білорусі NEXTA, а нині редактора телеграм-каналу "Білорусь головного мозку".

З ним затримали і його дівчину - 23-річну Софію Сапегу. Вона громадянка Росії, але майже все життя прожила в Білорусі. У Литві у неї є тимчасова посвідка на проживання.

Сапега вчиться в магістратурі Європейського гуманітарного університету у Вільнюсі за програмою "Міжнародне право і право Європейського союзу".

Як розповіла мама Софії, пара поверталася з відпочинку. Вони перебували на території ЄС, тому не хвилювалися за свою безпеку.

У Білорусі Протасевичу може загрожувати навіть смертна кара як фігуранту списку людей, причетних до терористичної діяльності.

Хоча, станом на зараз, порушені проти нього справи передбачають максимум 15 років ув'язнення.