Літак зупинили біля АЕС. Лукашенко вперше прокоментував посадку рейсу Ryanair
Літак Ryanair, який виконував рейс з Афін до Вільнюса, розвернули біля білоруської АЕС, щоби захистити людей, тому такі дії були законними, впевнений лідер Білорусі Олександр Лукашенко.
Самопроголошений президент вперше прокоментував інцидент з зупинкою літака і його посадкою у супроводі винищувача в аеропорту Мінська.
На території Білорусі затримали білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича і його дівчину, росіянку Софію Сапегу. Протасевичу у Білорусі може загрожувати 15 років ув'язнення або смертна кара.
Олександр Лукашенко на зустрічі з парламентаріями, членами конституційної комісії і представниками держуправління у Мінську пояснив інцидент з рейсом європейської авіакомпанії.
"Літак розвернули біля АЕС. А якби раптом системи безпеки АЕС були переведені в режим повної бойової готовності? Я діяв законно, захищаючи людей, за всіма міжнародними правилами", - цитує Лукашенка Tut.by.
"Терорист" у літаку
Він додав, що повідомлення про мінування літака надійшло зі Швейцарії, повідомляє білоруське ТБ.
"У літаку знаходився терорист, і про це знали далеко за межами Білорусі", - сказав Лукашенко, якого цитує Tut.by. Водночас прізвищ він не назвав.
"Була бомба чи ні, але якби мені доповіли про те, що в літаку терорист, я б негайно віддав наказ посадити літак", - сказав Лукашенко.
Лідер Білорусі також назвав брехнею інформацію про те, що літак змусив сісти винищувач. За його словами, завдання винищувача - забезпечувати зв'язок і виводити пасажирський літак на посадку в разі критичної ситуації.
Також Лукашенко назвав маячнею інформацію, що екіпаж і пасажирів літака утримували в аеропорту озброєні люди, заявивши, що екіпаж нібито сім годин "з кимось розмовляв і не хотів летіти".
Атака "недоброзичливців"
"Як ми і прогнозували, наші недоброзичливці ззовні, так і всередині країни, змінили методи атаки на державу. Вони переступили безліч червоних ліній, перейшли межі здорового глузду і людської моралі", - сказав Лукашенко.
За його словам, недоброзичливці Білорусі перейшли від організації бунтів до "етапу удушення". Лукашенко твердить, що Захід відмовилися від розслідування інциденту з Ryanair.
Коментар Олександра Лукашенка щодо безпрецедентного геополітичного загострення, пов'язаного з примусовою посадкою літака Ryanair і арештом Романа Протасевича, очікувався напередодні.
Але пізніше влада повідомила, що парламентарі захотіли зустрітися з самопроголошеним президентом, тому заяву перенесли.
Затримання в аеропорту
У неділю рейс FR4978 авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса, вимушено здійснив посадку у Мінську після повідомлення про бомбу на борту.
Після перевірок в аеропорту Мінська білоруська влада арештувала пасажира літака Романа Протасевича, колишнього редактора головного опозиційного телеграм-каналу Білорусі NEXTA, а нині редактора телеграм-каналу "Білорусь головного мозку".
З ним затримали і його дівчину - 23-річну Софію Сапегу. Вона громадянка Росії, але майже все життя прожила в Білорусі. У Литві у неї є тимчасова посвідка на проживання.
Сапега вчиться в магістратурі Європейського гуманітарного університету у Вільнюсі за програмою "Міжнародне право і право Європейського союзу".
Як розповіла мама Софії, пара поверталася з відпочинку. Вони перебували на території ЄС, тому не хвилювалися за свою безпеку.
У Білорусі Протасевичу може загрожувати навіть смертна кара як фігуранту списку людей, причетних до терористичної діяльності.
Хоча, станом на зараз, порушені проти нього справи передбачають максимум 15 років ув'язнення.