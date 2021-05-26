Україна заборонила імпорт електроенергії з Білорусі та Росії

44 хвилин(и) тому

Автор фото, ВВС

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), заборонила імпорт в Україну російської та білоруської електроенергії до 1 жовтня 2021 року.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі депутат Ради "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

"Щойно НКРЕКП заборонила імпорт російської та білоруської електроенергії в Україну до 1 жовтня 2021 року", - написав він.

Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк пояснив, що комісія ухвалила таке рішення з ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка, який звернувся з таким проханням.

"При цьому ми згадуємо і наш досвід, і цю зиму, і згадуємо про баланс інтересів, тому що ми також думаємо і про споживачів, і про те, що теоретично припинення імпорту як ринкового механізму може призводити і до зловживань і маніпуляцій на ринку", - цитує Тарасюка агентство "Інтерфакс-Україна".

Він не виключив, що НКРЕКП, ймовірно, продовжить обмеження і після 1 жовтня.

Що це означає

За постановою Нацкомісії тимчасово обмежується пропускна здатність, що розподіляється на добових та місячних аукціонах на 2021 рік, у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства, до 0 МВт.

Білорусь та Росія не є сторонами Енергетичного Співтовариства, тому імпорт з цих країн заборонений.

Постанова анулює результати річних аукціонів, на яких розподілили пропускну здатність на 2021 рік у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства.

Переможцям аукціону відшкодують кошти, які вони сплатили за пропускну здатність, розподілену на річних аукціонах.