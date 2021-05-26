В Україну привезли першу оплачену партію Pfizer. Кого нею вакцинуватимуть

42 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

В Україну привезли першу партію вакцини Comirnaty американсько-німецького виробництва компаній Pfizer/BioNTech - 117 тисяч доз. Вперше цю вакцину закупили за гроші державного бюджету, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. До кінця тижня мають привезти ще 50 тисяч доз.

Вакцину закупили через міжнародну агенцію Crown Agents.

Нею вакцинуватимуть, зокрема, освітян, медиків, яких не щепили раніше, військовослужбовців, співробітників структур держбезпеки та іноземних дипломатів.

Вакцина від Pfizer/BioNTech під назвою Comirnaty дозволена для екстреного використання Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Цю вакцину вводять внутрішньом'язово. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози вакцини з інтервалом у три тижні.

Усього МОЗ домовилася про поставку в Україну 20 мільйонів доз вакцини Pfizer-BioNTech у 2021 році.

За домовленостями, перші 500 тис. доз Україна отримає вже в травні-червні, 4,5 млн доз - до вересня, решта - 15 млн доз - до кінця року.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Зустріч вакцини Comirnaty в київському аеропорту

До цього Україна вже отримувала дві партії вакцини Pfizer, але безкоштовно у рамках глобальної ініціативи COVAX. Україна отримала приблизно 590 тисяч доз.

Її розподілили для вакцинації персоналу та мешканців будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів, освітян та інші групи з першого та іншого етапів вакцинації.

Вакцинацію проводитимуть мобільні бригади. За кожною людиною, яка отримала щеплення першою дозою Comirnaty/Pfizer, зарезервують другу дозу від однієї ж партії.

Вчителів обов'язково?

Раніше у пріоритетному порядку щеплювали вчителів, які цьогоріч залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Їх щеплювали вакциною CoronaVac проти COVID-19 виробництва Sinovac Biotech.

Їх щеплювали на добровільній основі. В Україні законодавчо не передбачені обмеження щодо вчителів, які не пройшли вакцинацію від коронавірусу.

Але нещодавно міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет припустив, що вакцинація вчителів або ПЛР-тестування може тати для педагогів обов'язковим.

"На сьогодні законодавчо таких обмежень немає, але опрацьовується механізм, враховуючи те, що це потенційний носій вірусу, який перебуває в групі колег і дітей. Діти менше хворіють, але вони теж є носіями. Треба подумати про те, можливо, потрібно в кваліфікаційну характеристику професії внести обов'язково або вакцинацію, або ПЛР-тест", - сказав міністр освіти в інтерв'ю "РБК-Україна".

Але поки що така вимога офіційно ніде не закріплена, додав він.

За словами Сергія Шкарлета, наразі по школах і садочках 250 тисяч працівників записані на вакцинацію, по установах вищої освіти і коледжах охочих понад 25 тисяч, а це понад 90% співробітників.

Ця вакцина багатьма експертами вважається чи не найкращою. Багато українців чекають на можливість вакцинуватись саме нею і відмовляються щепитись іншими аналогами.

Що відомо про вакцину?

Вакцина Comirnaty- це мРНК-вакцина проти COVID-19, виготовлена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer.

Її ефективність становить 95%. Для повноцінної імунізації потрібно отримати дві дози з інтервалом за 21-28 днів.

Автор фото, ВВС

Серед особливостей вакцини Pfizer умови її зберігання - при температурі щонайменше -70°C. При цьому виймати її з цього холодного середовища можна не більше чотирьох разів.

Ця температура набагато нижча, ніж та, яку може забезпечити середня домашня морозильна камера. А відтак, щеплення Pfizer має додаткові логістичні складнощі та потребує спеціальної інфраструктури.