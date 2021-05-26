Засновану Гонгадзе "Українську правду" купив власник НВ

15 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Компанія Томаша Фіали вже володіє медіа-проєктом НВ (Новое время)

Одне з найстаріших інтернет-видань України "Українську правду" придбала група компаній Dragon Capital, яка вже володіє медіа-проєктом НВ (Новое время).

Відповідну угоду уклала редактор-засновник "Української правди" Олена Притула та гендиректор Dragon Capital Томаш Фіала, повідомляє інтернет-видання.

"Українська правда" є одним з найвпливовіших українських онлайн-ЗМІ.

Редакційна політика видання та підходи до роботи залишаться без змін, йдеться в угоді сторін.

Команда "Української правди" на чолі з головним редактором Севгіль Мусаєвою продовжить працювати у виданні.

"За аналогією з проєктом НВ, ми продовжимо практику невтручання власника в редакційну політику УП й раді анонсувати підписання відповідного документа, що буде знаходитися у вільному доступі на сайті "Української правди", - сказав Томаш Фіала.

Dragon Capital називає придбання УП ще одним кроком до підтримки вільних медіа та свободи слова в Україні.

Dragon Capital — одна з найбільших груп компаній в Україні, яка працює у сфері прямих інвестицій та фінансових послуг.

Історія Гонгадзе

Засновником "Української правди" є журналіст Георгій Гонгадзе. Він зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області знайшли обезголовлене тіло, яке, за висновками експертів, могло належати журналісту.

Автор фото, УНІАН

Тоді ж розгорівся так званий "касетний скандал": були оприлюднені "плівки Мельниченка" із кабінету президента Леоніда Кучми, які свідчили про його причетність до вбивства журналіста.

У 2008 році суд визнав винними у вбивстві журналіста трьох колишніх співробітників департаменту зовнішнього спостереження та кримінальної розвідки МВС України. Шість років розшукували колишнього начальника головного управління кримінального розшуку МВС Олексія Пукача. Його згодом затримали.

Він зізнався у скоєнні вбивства, і в 2013 році був засуджений до довічного ув'язнення. За два роки до цього з нього зняли звинувачення у скоєнні вбивства на замовлення і перекваліфікували його на "вбивство через особисті мотиви".

Рідні Георгія вважають, що за його вбивство покарані лише виконавці злочину, але не його замовники.