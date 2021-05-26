Засновану Гонгадзе "Українську правду" купив власник НВ
Одне з найстаріших інтернет-видань України "Українську правду" придбала група компаній Dragon Capital, яка вже володіє медіа-проєктом НВ (Новое время).
Відповідну угоду уклала редактор-засновник "Української правди" Олена Притула та гендиректор Dragon Capital Томаш Фіала, повідомляє інтернет-видання.
"Українська правда" є одним з найвпливовіших українських онлайн-ЗМІ.
Редакційна політика видання та підходи до роботи залишаться без змін, йдеться в угоді сторін.
Команда "Української правди" на чолі з головним редактором Севгіль Мусаєвою продовжить працювати у виданні.
"За аналогією з проєктом НВ, ми продовжимо практику невтручання власника в редакційну політику УП й раді анонсувати підписання відповідного документа, що буде знаходитися у вільному доступі на сайті "Української правди", - сказав Томаш Фіала.
Dragon Capital називає придбання УП ще одним кроком до підтримки вільних медіа та свободи слова в Україні.
Dragon Capital — одна з найбільших груп компаній в Україні, яка працює у сфері прямих інвестицій та фінансових послуг.
Історія Гонгадзе
Засновником "Української правди" є журналіст Георгій Гонгадзе. Він зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області знайшли обезголовлене тіло, яке, за висновками експертів, могло належати журналісту.
Тоді ж розгорівся так званий "касетний скандал": були оприлюднені "плівки Мельниченка" із кабінету президента Леоніда Кучми, які свідчили про його причетність до вбивства журналіста.
У 2008 році суд визнав винними у вбивстві журналіста трьох колишніх співробітників департаменту зовнішнього спостереження та кримінальної розвідки МВС України. Шість років розшукували колишнього начальника головного управління кримінального розшуку МВС Олексія Пукача. Його згодом затримали.
Він зізнався у скоєнні вбивства, і в 2013 році був засуджений до довічного ув'язнення. За два роки до цього з нього зняли звинувачення у скоєнні вбивства на замовлення і перекваліфікували його на "вбивство через особисті мотиви".
Рідні Георгія вважають, що за його вбивство покарані лише виконавці злочину, але не його замовники.