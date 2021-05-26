Протасевич в "Азові" на Донбасі. Білецький розповів, що там робив білорус

8 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Засновник добровольчого підрозділу Нацгвардії "Азов"Андрій Білецький підтвердив, що затриманий у Білорусі журналіст Роман Протасевич справді був членом "Азову".

Про це він повідомив в своєму Telegram.

"Одразу розставлю всі крапки над "і". Так, Роман справді разом з "Азовом" та іншими військовими частинами боровся проти окупації України. Він був з нами під Широкиним, де отримав поранення. Але його зброєю як журналіста був не автомат, а слово", - заявив Білецький.

Так він відреагував на повідомлення у білоруський державних ЗМІ, нібито Протасевич воював на Донбасі у 2014-2015 роках. У той час хлопцю було всього 18-19 років.

Раніше сам Протасевич казав, що був в Україні під час Євромайбану та Революції гідності.

Примусову посадку літака Ryanair 23 травня, під час якої і затримали Протасевича, Білецький назвав "піратством", а самого Протасевича "заручником, захопленим терористичним шляхом".

Білецький закликав Україну допомогти білоруському народу в боротьбі проти "режиму" Олександра Лукашенка, в тому числі надати громадянство всім білорусам, які воювали за Україну.

"Вірю, що білоруси, як свого часу і ми на Майдані, зможуть прогнати Лукашенка, зробити Білорусь самостійною та вільною державою", - заявив він.

Раніше державні ЗМІ Білорусі писали про Протасевича як про екстреміста, який брав участь в протестах Євромайдану та збройному конфлікті в Україні.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Роман Протасевич у 2017 році

"Протасевич - м'яко кажучи, цікавий персонаж. Спочатку він отримав певний досвід під час українських революцій, навіть брав участь в зоні АТО. Минулого літа та осені він впровадив весь цей досвід на білоруському інформаційному фронті", - заявило місцеве телебачення 23 травня.

Провладний оглядач, пишучи для державної щоденної газети "Беларусь Сегодня", назвав Протасевича "найманцем", який воював разом з добровольчим підрозділом "Азов" на Донбасі.

"Отже, людина, яку ми бачимо перед собою, зовсім не є "журналістом", а досить досвідченим, попри свій молодий вік, учасником бойових дій на фронті інформаційної війни та відповідальним за організацію та проведення руйнівних масових акцій протесту", - йдеться в колонці

Російські та деякі західні ЗМІ звинувачували "Азов", який зараз є полком Національної гвардії України, у відстоюванні нацистської ідеології. Це твердження в підрозділі рішуче відкидали.