На Галапагосах знайшли гігантську черепаху. Вид вважали вимерлим 100 років

36 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Генетичні тести підтвердили, що черепаха, виявлена в 2019 році, належить до виду Chelonoidis phantasticus

Гігантська черепаха, виявлена на Галапагоських островах, належить до виду, який, на думку вчених, вимер понад століття тому.

Це підтвердила генетична експертиза.

Самотню самицю побачили під час експедиції на острів Фернандіна у 2019 році.

Науковці взяли зразки її біоматеріалу, щоб порівняти їх з рештками самця Chelonoidis phantasticus, або гігантської черепахи Фернандіна.

Підвид Chelonoidis phantasticus помітили учасники експедиції Каліфорнійської академії наук в 1906 році, і відтоді цих черепах на острові не зустрічали.

Науковці привезли зразки самця до відділу герпетології, і саме вони дозволили генетикам з Єльського університету 115 років по тому визначити, що знайдена 2019 року самиця дійсно є Chelonoidis phantasticus.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Самицю знайшли у 2019 році

Еквадор, частиною якого є Галапагоські острови, відсвяткував гарні новини.

"Вважали, що цей вид вимер більш як 100 років тому! - написав у Twitter міністр екології Густаво Манріке. - Надія жива".

Автор фото, AFP

Самиця гігантської черепахи Фернандіна, вік якої, за оцінками, перевищує 100 років, нині перебуває у центрі розведення на острові Санта-Крус.

Вчені знайшли на острові Фернандіна відбитки та фекалії, які, на їхню думку, вказують на те, що в дикій природі залишилося більше особин цього виду.

Директор Галапагоського національного парку Денні Руеда сказав, що на острів Фернандіна відправлять експедицію, щоб спробувати знайти інших представників того ж виду.