З сектора Гази евакуювали понад сто українців. Допомогли і молдованам з болгарами

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, З початку бойових дій з обох сторін загинули приблизно 200 людей

З сектора Гази, який зараз опинився в центрі протистояння Ізраїлю та палестинців, евакуювали 109 громадян України, 13 громадян Молдови та 4 громадян Болгарії.

Про це в Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Вони вже у безпеці в Каїрі та незабаром летять до Києва. Україна і Єгипет доклали шалених зусиль для створення безпечного коридору. Операція переносилася двічі, але ми це зробили", - розповів подробиці міністр.

Кулеба підкреслив, що Україна стала однією з перших країн світу, які подбали не лише про своїх громадян, але також про громадян інших країн.

Чергове загострення на Близькому Сході розгорнулося в травні. Все почалося з зіткнень між ізраїльськими арабами та правоохоронцями в Ізраїлі, а згодом переросло в масштабні взаємні обстріли між Ізраїлем та Газою з численними людськими жертвами та значними руйнуваннями.

21 травня між Ізраїлем і палестинським угрупуванням ХАМАС набув чинності режим припинення вогню

За 11 днів конфлікту загинули понад 200 людей.

За даними палестинської сторони, на цей момент в секторі загинули щонайменше 232 цивільних, близько 100 з них - жінки і діти. Ізраїль стверджує, що щонайменше 150 із загиблих були бойовиками екстремістських угруповань ХАМАС і "Ісламський джихад".

В Ізраїлі під ракетним обстрілом загинули 12 людей, зокрема і двоє дітей. Люди годинами сиділи у бомбосховищах, звідки декому нікуди повертатися - їхні будинки зруйновані. Такі випадки сталися в містах Петах-Тіква, Ашдод і Ашкелон.