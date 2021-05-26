Зустріч Путіна і Байдена. Чого від неї чекати

1 година тому

Автор фото, Reuters

Минулого місяця Джо Байден заявив, що найближчим часом він зустрінеться віч-на-віч з президентом Росії Володимиром Путіним. Тепер у нас є дата і місце.

Перший саміт між Росією та США часів президента Байдена відбудеться у Женеві (Швейцарія) 16 червня.

Зустріч відбудеться відразу після саміту Великої сімки та зустрічі лідерів НАТО, які заплановані у Європі. Тож Байден почує думку союзників перш ніж сісти за стіл перемовин з Путіним.

Відповідно до заяви прессекретаря Білого дому Джен Псакі, на зустрічі будуть обговорювати "повний спектр нагальних питань", оскільки США прагнуть "відновити передбачуваність і стабільність" своїх відносин з Росією.

Під час зустрічі, Байден та Путін говоритимуть про причетність російських військ до конфлікту в Україні, контроль озброєнь, зміни клімату, кібератаки на США з боку Росії, в тому числі атаку на SolarWinds, а також отруєння та ув'язнення російського опозиціонера Олексія Навального.

Також за словами Псакі, Байден хоче обговорити примусову посадку літака Ryanair і арешт Романа Протасевича та його дівчини білоруськими силовиками.

Мало надій, що ця зустріч принесе якісь відчутні результати. Залишається лише сподіватись, що вона призведе до покращення відносин та взаєморозуміння між двома лідерами, зазначає Ентоні Цурхер, північноамериканський кореспондент ВВС.

Окремі політики в США вже розкритикували ідею зустрічі, зважаючи на останні події. Йдеться, в тому числі затримання Романа Протасевича в Білорусі за наказом Олександра Лукашенка, а також рішення Байдена не накладати санкції на газотранспортний проєкт "Північний потік-2".

"То ми винагороджуємо Путіна самітом? - йдеться в заяві сенатора-республіканця Бена Сасса. Путін ув'язнив Олексія Навального, а його маріонетка викрала літак, щоб схопити Романа Протасевича. Замість того, щоб поводитися з Путіним як з бандитом, який боїться власного народу, ми передаємо йому його заповітний трубопровід "Північний потік-2" і легітимізуємо його дії самітом. Це слабкість".

Саміти між Росією та США - це завжди випробування, пише кореспондент ВВС. Байден має великий дипломатичний досвід, але майбутній саміт в Женеві, на його думку, "стане одним з найбільших випробувань його особистої політичної кар'єри".