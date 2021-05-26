Amazon купує голлівудську кіностудію Metro Goldwyn Mayer за шалені гроші

1 година тому

Автор фото, MGM

Онлайн-ритейлер Amazon купує американську кіностудію Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) за 8,45 млрд доларів. Тепер у компанії Amazon, серед послуг якої є стрімінговий сервіс, з'явиться доступ до величезної кількості фільмів і телепрограм виробництва голлівудської студії.

На цьому тижні в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Amazon обговорює придбання MGM, однієї з найстаріших і найбільш відомих голлівудських кіностудій, яка відома фільмами про Джеймса Бонда.

Журналісти з посиланням на джерела повідомляли, що MGM можуть продати за суму від 8,5 млрд до 9 млрд доларів.

Для Amazon це найбільше придбання c 2017 року, коли ритейлер заплатив 13,7 млрд доларів за купівлю американської мережі супермаркетів Whole Foods.

Компанія Amazon володіє стрімінговим сервісом Prime Video і зацікавлена в придбанні більшої кількості теле- і кіноконтенту.

MGM залишалася однією з останніх голлівудських студій, що не належить якомусь з технологічних конгломератів.