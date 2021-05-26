"Багато загиблих". У Каліфорнії сталась стрілянина на залізниці

жертви

Автор фото, CBS

Невідомий відкрив вогонь на залізничній станції в Каліфорнії, поліція повідомляє про "багато" жертв.

Стрілянина відбулася в Сан-Хосе в середу.

Підозрюваний також загинув, кажуть у поліції. Серед постраждалих - працівники місцевого транспорту.

На пресконференції представники поліції заявили, що розслідування триває і більше деталей оприлюднять найближчим часом.

"На цю мить у нас багато постраждалих та численні жертви, - сказав заступник речника шерифа округу Санта-Клара Рассел Девіс. - Я не можу підтвердити точну кількість, але зараз можу підтвердити численні поранення та численні летальні випадки".

Мер Сан-Хосе Сем Ліккардо написав у Twitter, що в результаті стрілянини "кілька людей потребують лікування, але ситуація все ще оцінюється".

За повідомленням CBS News у Сан-Франциско, щонайменше шість людей убили, але ця кількість ще не підтверджена поліцією.

Постріли відбулися під час робочої зустрічі працівників залізниці. Через стрілянину вранці рух на сусідніх вулицях перекрили.

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!