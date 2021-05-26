"Багато загиблих". У Каліфорнії сталась стрілянина на залізниці

31 хвилин(и) тому

Автор фото, CBS

Невідомий відкрив вогонь на залізничній станції в Каліфорнії, поліція повідомляє про "багато" жертв.

Стрілянина відбулася в Сан-Хосе в середу.

Підозрюваний також загинув, кажуть у поліції. Серед постраждалих - працівники місцевого транспорту.

На пресконференції представники поліції заявили, що розслідування триває і більше деталей оприлюднять найближчим часом.

"На цю мить у нас багато постраждалих та численні жертви, - сказав заступник речника шерифа округу Санта-Клара Рассел Девіс. - Я не можу підтвердити точну кількість, але зараз можу підтвердити численні поранення та численні летальні випадки".

Мер Сан-Хосе Сем Ліккардо написав у Twitter, що в результаті стрілянини "кілька людей потребують лікування, але ситуація все ще оцінюється".

За повідомленням CBS News у Сан-Франциско, щонайменше шість людей убили, але ця кількість ще не підтверджена поліцією.

Постріли відбулися під час робочої зустрічі працівників залізниці. Через стрілянину вранці рух на сусідніх вулицях перекрили.