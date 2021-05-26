Місячне затемнення або "кривавий" супермісяць. Найяскравіші фото

1 година тому

Автор фото, Reuters

У середу відбувається порівняно рідкісне природне явище: повний Місяць опиняється на найбільш близькій відстані від Землі і одночасно з цим відбувається місячне затемнення. Ми зібрали найяскравіші фотографії Місяця, зроблені в різних країнах світу.

Нинішнє повне місячне затемнення - перше з 2019 року. Земля пройде між Сонцем і Місяцем та відкине на свій супутник величезну тінь, завдяки чому Місяць забарвиться в червоний колір - через це такий повний місяць називають кривавим.

Повне затемнення зможуть побачити мешканці американського континенту, Південно-Східної Азії та Австралії. Частково його можна спостерігати на Далекому Сході Росії.

За тим, як проходить місячне затемнення, можна стежити в режимі реального часу в Twitter американського космічного агентства НАСА.

Ось так виглядає повне місячне затемнення або кривавий "супермісяць".

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Місячне затемнення починається в Каліфорнії

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Незвично яскравий Місяць зійшов над британським Стоунхенджем

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Немов би намальований Місяць над Аниткабіром - мавзолеєм засновника Турецької республіки Мустафи Кемаля Ататюрка в Анкарі

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Місяць визирає з-за Сіднейської опери - найвідомішої архітектурної пам'ятки Австралії

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Так кривавий повний місяць виглядав в каліфорнійському місті Сан-Дієго.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, ...І наостанок - ще одна майже нереальна фотографія з Ріо-де-Жанейро.