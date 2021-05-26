Місячне затемнення або "кривавий" супермісяць. Найяскравіші фото
У середу відбувається порівняно рідкісне природне явище: повний Місяць опиняється на найбільш близькій відстані від Землі і одночасно з цим відбувається місячне затемнення. Ми зібрали найяскравіші фотографії Місяця, зроблені в різних країнах світу.
Нинішнє повне місячне затемнення - перше з 2019 року. Земля пройде між Сонцем і Місяцем та відкине на свій супутник величезну тінь, завдяки чому Місяць забарвиться в червоний колір - через це такий повний місяць називають кривавим.
Повне затемнення зможуть побачити мешканці американського континенту, Південно-Східної Азії та Австралії. Частково його можна спостерігати на Далекому Сході Росії.
За тим, як проходить місячне затемнення, можна стежити в режимі реального часу в Twitter американського космічного агентства НАСА.
Ось так виглядає повне місячне затемнення або кривавий "супермісяць".