NEXTA боїться розправи Лукашенка, Україна відмовляється від електрики з Білорусі. Теленовини ВВС
У випуску 26 травня:
- Олександр Лукашенко називає перехоплення комерційного авіарейсу виправданим і критикує Захід за нібито втручання у внутрішні справи Білорусі. Колеги Романа Протасевича з редакції NEXTA бояться за свої життя.
- Україна заборонила імпорт електроенергії з Росії і Білорусі. Що це означає і скільки насправді російського струму в українських електромережах?
- Індійський штам коронавірусу виявили вже в 60 країнах. Наскільки він небезпечний, пояснюють люди, які від нього постраждали.
- І як Росія планує велику арктичну експансію. Кореспондентку ВВС запросили на військові базу росіян далеко за Полярним полюсом, на архепілазі Земля Франца-Йосифа.
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