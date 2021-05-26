NEXTA боїться розправи Лукашенка, Україна відмовляється від електрики з Білорусі. Теленовини ВВС

У випуску 26 травня:

  • Олександр Лукашенко називає перехоплення комерційного авіарейсу виправданим і критикує Захід за нібито втручання у внутрішні справи Білорусі. Колеги Романа Протасевича з редакції NEXTA бояться за свої життя.
  • Україна заборонила імпорт електроенергії з Росії і Білорусі. Що це означає і скільки насправді російського струму в українських електромережах?
  • Індійський штам коронавірусу виявили вже в 60 країнах. Наскільки він небезпечний, пояснюють люди, які від нього постраждали.
  • І як Росія планує велику арктичну експансію. Кореспондентку ВВС запросили на військові базу росіян далеко за Полярним полюсом, на архепілазі Земля Франца-Йосифа.

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