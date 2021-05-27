"Китай використовує уйгурів як піддослідних щурів". Що відомо про камери розпізнавання емоцій

Джейн Вейкфілд

Кореспондент з питань технологій

39 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Як стало відомо BBC, китайська влада випробовує на уйгурах у Сіньцзяні відеокамери для визначення емоційного стану людини, яка використовує технології штучного інтелекту для розпізнавання облич.

Фахівець з програмного забезпечення, який попросив не розкривати його ім'я, твердить, що особисто встановлював такі системи у відділках поліції.

Правозахисниця, якій показали ці матеріали, назвала їх шокуючими.

Посольство КНР в Лондоні не відреагувало на конкретні твердження, обмежившись звичайною заявою, що в Китаї забезпечуються політичні та соціальні права усіх етнічних груп.

Сіньцзян - батьківщина 12 мільйонів уйгурів, переважна більшість з яких є мусульманами.

За жителями провінції ведеться постійний нагляд. Там розташовані широко відомі "центри перевиховання", які правозахисники називають таборами суворого режиму. У цих таборах побували, за оцінками, понад мільйон людей.

Пекін заявляє, що все це необхідно, оскільки сотні людей загнули внаслідок терактів з боку сепаратистів, які прагнуть до створення власної держави.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Xinjiang is believed to be one of the most surveilled areas in the world

Фахівець із програмного забезпечення дав інтерв'ю програмі BBC "Панорама" на умовах анонімності, оскільки побоюється за свою безпеку. Компанія, в якій він працював, також не називалася.

Він показав "Панорамі" п'ять фотографій затриманих уйгурів, на яких, за його словами, тестували обладнання для розпізнавання емоцій.

Підпис до фото, Емоції, зафіксовані системою, представляються у вигляді діаграми. Червоний сектор означає негативні емоції

"Камера встановлюється на відстані трьох метрів від людини, - пояснив він. - Це схоже на детектор брехні, але куди більш досконалий".

"Китайський уряд використовує уйгурів як піддослідних щурів у лабораторії", - додав він.

За словами співрозмовника BBC, у багатьох відділках поліції по всьому Китаю використовуються "гамівні стільці", до яких металічними браслетами приковують зап'ястя людей.

Він розповів, як штучний інтелект налаштовується на розпізнавання навіть малопомітних змін міміки людини і стану шкіряних пор.

За його словами, це виглядає як кольорова діаграма на екрані монітору, в якій червоні сектори вказують на негативний настрій або тривожність.

Співрозмовник каже, що на цій підставі щодо людей виносять судження, не підкріплені іншими доказами.

Китайське посольство в Лондоні не дало конкретної відповіді на запит про використання подібного обладнання.

У заяві йшлося: "Політичні, економічні та соціальні права і свобода релігійних переконань усіх етнічних груп в Сіньцзяні повністю забезпечені. Люди, незалежно від їхнього походження, живуть у гармонії і насолоджуються стабільним та мирним життям без обмеження особистих свобод".

"Ця інформація викликає шок, - заявила, ознайомившись з даними BBC, директор Human Rights Watch по Китаю Софі Річардсон. - Людина зводиться до кругової діаграми, причому в момент, коли вона перебуває в стані сильного стресу, під великим тиском, і, зрозуміло, нервує. І такі дані приймаються як доказ її винуватості".

"Підозріла поведінка"

За словами Даррена Байлера, експерта з Китаю з Університету Колорадо, уйгурів зобов'язують регулярно здавати місцевій владі зразки ДНК, проходити цифрове сканування облич і завантажувати в свої мобільні телефони додаток, що передає владі інформацію про їхні контакти.

"Уйгур не живе, а генерує дані, - каже Байлер. - Переміщення людини відслідковуються через його смартфон. Передбачається, що він завжди має бути з вами, а якщо ви кудись пішли без смартфону, вас можуть затримати. Жодного порятунку".

Більша частина таких даних надходить в комп'ютерну систему під назвою "Інтегрована операційна платформа", мета якої - виділяти людей, які поводяться підозріло.

"Система розцінює як підозрілі десятки вчинків, які є абсолютно законними: наприклад, якщо людина любить виходити зі свого будинку через задній вхід або якщо вона заправила не свою машину", - каже Софі Річардсон.

Влада почала розміщувати QR-коди біля дверей будинків, щоб знати, хто туди постійно ходить", - додала вона.

"Одна людина - одне досьє"

Суперечки про залежність китайських компаній від держави триває давно. Американська дослідницька група IPVM твердить, що виявила в патентних заявках свідчення того, що технології розпізнавання облич у Китаї здатні виділяти осіб уйгурської національності.

У заявці, поданій у липні 2018 року компанією Huawei та Академією наук КНР, описана саме така технологія.

Huawei у відповідь заявила, що її продукт "не призначений для дискримінації чи пригнічення представників будь-якої спільноти" і що вона є "незалежною від уряду" в усіх своїх діях.

IPVM також знайшла документ, що свідчить про те, що Huawei бере участь у розробці системи під назвою "Одна людина - одне досьє".

"Уряд може накопичувати величезний обсяг інформації про кожну людину, його політичну активність, стосунки з іншими людьми… Про все, що дає можливість передбачати її поведінку і потенційну загрозу від неї", - каже представник IPVM Конор Хілі.

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На запитання, яке стосується її участі в програмі "Одна людина - одне досьє", Huawei також не відповіла, знову повторивши, що є незалежною від уряду будь-якої країни.

IPVM також твердить, що виявила рекламний матеріал китайської фірми Hikvision, який рекламує камеру на основі штучного інтелекту для розпізнавання уйгурів, і патент на обладнання для цього, створене іншим китайським інтернет-гігантом Dahua.

Dahua заявляє, що її пристрій розпізнає усі 56 визнаних в Китаї національності і не націлене проти однієї з них.

Hikvision заявила, що рекламний матеріал на її сайті містить помилки і був завантажений без попереднього затвердження, а також, що серед продуктів компанії немає технології для встановлення етнічної приналежності людей.

Голова Національного комітету КНР зі штучного інтелекту доктор Лан Сюе сказав, що йому не відомо про такі патенти.

"За межами Китаю висувається маса подібних звинувачень. Багато з них хибні і не відповідають дійсності", - сказав він BBC.

"Я думаю, що уряд автономного району Сіньцзян несе відповідальність за безпеку людей, і якщо якісь технології використовуються в даному контексті, то це цілком логічно".

Посольство КНР у Лондоні висловилося категоричніше: "Так званих технологій аналізу облич, здатних розпізнавати уйгурів, не існує".

Під постійним контролем

За наявними даними, в Китаї працює приблизно половина з майже 800 мільйонів камер відеонагляду у світі.

Там також створена низка "розумних міст", таких як Чунцин, де штучний інтелект інтегровано у міське середовище.

"Ви виходите з дому, заходите в ліфт, і вас негайно ловить камера. Вони всюди", - поділився своїм досвідом з програмою "Панорама" журналіст-розслідувач Ху Лю.

"Коли я викликаю таксі, компанія передає дані про поїздку владі. Якщо я зайшов до кафе посидіти з приятелями, це стає відомим, оскільки в кафе також стоїть камера", - розповів він.

"Було кілька випадків, коли я в ході журналістських розслідувань з кимось зустрічався, і незабаром мені дзвонили і попереджали: "Не спілкуйтеся з такою-то людиною, не робіть цього і цього".

"Від штучного інтелекту не сховаєшся".