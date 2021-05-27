"Друзі" повернулися. 10 головних моментів нового епізоду

Стівен МакІнтош

BBC

1 година тому

Автор фото, WarnerMedia

27 травня на HBO Max покажуть новий спеціальний епізод "Друзів" - надпопулярного серіалу про компанію приятелів з Нью-Йорка, який виходив на екрани з 1994 по 2004 роки.

Стати свідками того, як шестеро акторів знову збираються разом, щоб обговорити часи зйомок в серіалі - неабияка подія.

Останніми роками журналістів просили не ставити акторам жодних запитань про "Друзів" під час інтерв'ю.

Для телеглядачів епізод тривалістю 1 година 43 хвилини стає доступним лише сьогодні, але представники ЗМІ змогли ознайомитися з ним до прем'єри.

1. "Усе здається меншим"

Автор фото, WarnerMedia

Новий епізод починається з того, що Девід Швіммер прибуває до студії Warner Bros, аби відвідати відновлені знімальні майданчики "Друзів", зокрема дві квартири та кафе Central Park. Поступово до нього долучаються й інші зірки "Друзів".

"Мені все здається маленьким, увесь майданчик", - зазначає Метт Леблан.

"Цього не може бути, адже ми не виросли", - відповідає йому Дженніфер Еністон.

Після нетривалого мовчання Леблан жартує: "Відповідай за себе" - натякаючи на те, що з часів виходу серіалу суттєво побільшав у розмірах.

Незабаром актори починають ділитися спогадами. Леблан нагадує Кортні Кокс про те, як вона записувала свій текст до однієї зі сцен на кухонному столі поряд з вазою із фруктами.

"У тебе була якась промова. Ти вчила її весь тиждень і записала її на столі. І поки ти не бачила, я стер її і ти так на мене розлютилася!"

У відповідь Кокс розсміялася, додавши: "Між цими яблуками було сховано так багато діалогів!"

2. Актори не пам'ятають деяких епізодів

Автор фото, WarnerMedia

Меттью Перрі раніше розповідав, що узагалі не пам'ятає три роки зйомок у "Друзях". Тепер з'ясувалося, що він такий не єдиний.

Коли Дженніфер Еністон пригадала один з епізодів п'ятого сезону, Швіммер виглядав дуже здивованим: "Я такого не пам'ятаю".

"Є сезони, яких я взагалі ніколи не дивилася, - зізналася трохи згодом Ліза Кудроу. - Ми з Майклом (її чоловік - Ред.) почали дивитися четвертий сезон, який, як мені здавалося, я бачила. Йому все це подобається більше, ніж мені, оскільки я засмучуюсь, коли бачу себе на екрані".

Меттью Перрі також розповів, що не передивлявся шоу, тоді як Девід Швіммер сказав, що все ж нещодавно його переглядав.

"Я дійсно не дивився його упродовж 17 років, поки моя донька не увімкнула його минулого року. І це мене трохи затягнуло".

Водночас Леблан та Кокс заявили, що бачили кожен із епізодів шоу.

"Я дуже пишався тим, що був частиною серіалу, учасники знімальної групи були чудовими", - сказав Леблан, додавши, що його улюбленою сценою є момент із 11 серії п'ятого сезону - про Росса та його нові штани.

3. Кілька нових невідомих дублів з "Друзів"

Автор фото, Getty Images

На Youtube можна знайти чимало відеоляпів та невдалих дублів зі зйомок "Друзів" - і здавалося, ми бачили майже все.

Але, як з'ясувалося, є кілька таких, які приберегли для нового спеціального епізоду.

В одному з цих дублів, в якому Моніка та Чендлер разом лежать у ліжку, лунає по-справжньому брудний жарт, якого не було в сценарії, однак процитувати його тут ми не можемо.

На іншому - дуже смішний танець від Меттью Перрі, який він станцював в момент, коли забув слова до однієї зі сцен.

4. "Нездорова" потреба бути смішним

Автор фото, WarnerMedia

Меттью Перрі пригадав, як сильно на нього вплинули зйомки в "Друзях" - зокрема той факт, що епізоди знімалися в присутності живої аудиторії.

"Я відчував, що помру, якщо вони не сміються, - зізнається актор. - І це, звісно, шкідливо".

"Іноді я вимовляв свій текст, вони не сміялися, і я вкривався потом, в мене починалися судоми. Якщо я не отримував сміху у відповідь, то божеволів".

5. Одна зі сцен - не для бридливих

Автор фото, Getty Images

Багато фанатів "Друзів" пам'ятають одну зі сцен, в якій Чендлер та Джої сперечаються через крісло. В якийсь момент вони пірнають в нього одночасно, і Джої робить це першим.

"Ми знімали цю сцену тричі, і все проходило ідеально, - згадує співавтор фільму Марта Кауфман. - Не знаю, навіщо ми вирішили знімати її вчетверте".

Зрештою під час зйомок Леблан вивернув плече - він уже розповідав цю історію в одній з телевізійних програм, але тепер ми вперше побачили кадри, на яких видно цей болючий момент.

"Прийшли медики, вони мали відвезти його до лікарні, це був кінець зйомок", - згадує інший співавтор серіалу Девід Крейн. Зрештою травму вписали в сюжет майбутніх серій, де Леблан з'являвся з пов'язкою на руці.

6. Чий голос

Автор фото, WarnerMedia

У новому епізоді Девід Швіммер повторив гру з четвертої серії "Друзів", в якій чоловіки змагалися з жінками.

В одному з раундів запитань Швіммер увімкнув колегам-акторкам аудіофрагмент однієї з серій і попросив назвати, якому персонажу належить голос, який вимовив "Це моя мавпа!"

"Містер Хінкл, - припустила Ліза Кудроу. - Ні. Як там його звуть?"

"Це той мужик, що жив знизу, - сказала Дженніфер Еністон. - Містер Врігглз?"

Фанати серіалу з великою ймовірністю знають правильну відповідь - на аудіо звучав голос містера Хеклса (і він жив поверхом вище).

На щастя, в інших раундах гри актори показали краще знання серіалу.

7. Знаменитості люблять "Друзів"

Автор фото, Getty Images

В новому епізоді фігурують не лише актори "Друзів", а й знаменитості, які розповіли, яку роль серіал відіграв у їхньому житті.

"Моя мама купила мені DVD з усіма серіями, коли я навчався у початковій школі, - каже RM, учасник корейського бойз-бенду BTS. - "Друзі" також відіграли велику роль у моєму вивченні англійської мови".

Приємними спогадами про "Друзів" також поділилися лауреатка Нобелівської премії миру Малала Юсафзай та актор Кіт Херрінгтон, найбільш відомий за роллю Джона Сноу у "Грі престолів".

"Я багато подорожую, завжди живу в готелях, і коли у мене є вільний час, я вмикаю "Друзів", бо вони змушують мене посміхатися", - розповів ексфутболіст Девід Бекхем.

8. Залаштункові історії

Автор фото, WarnerMedia

Автори "Друзів" Марта Кауфман, Девід Крейн та Кевін Брайт поділилися багатьма залаштунковими історіями зі зйомок серіалу.

Зокрема розповіли, що Кортні Кокс перш ніж отримати роль Моніки спершу пробувалася на роль Рейчел.

А процес кастингу на роль Джої був дуже непростим, і Леблан змагався з іншим актором, який зрештою таки з'явився в одному з епізодів - у ролі фейкового близнюка Джої.

9. Друзі "Друзів"

Автор фото, WarnerMedia Підпис до фото, Maggie Wheeler (Janice) is among the many guest stars sharing memories with the cast

Коли телеведучий Джеймс Корден запитав акторів, в кого з них найгучніший сміх, всі одночасно подивилися на Лізу Кудроу.

Але потім за кадром пролунав крик "О боже! Не можу повірити, що ви не назвали мене!" - це була Меггі Віллер, яка грала роль Дженіс.

Джеймс Майкл Таллер, який грав у серіалі Гюнтера, приєднався до студії через Zoom.

"Це були найбільш пам'ятні 10 років у моєму житті", - каже він.

А що не подобалося акторам під час роботи над серіалом?

"Мавпа", - миттєво відповіли Леблан і Швіммер, маючи на увазі мавпу Марселя, компаньйона Росса.

10. Чи буде фільм

Автор фото, HBO Max

Серіалам непросто поєднувати в собі вдалий сценарій, діалоги, хімію між персонажами та користуватися величезною популярністю упродовж 10 років. Але "Друзям" це вдалося.

Прихильники серіалу часто кажуть, що практично будь-яку життєву ситуацію можна пов'язати з сюжетом "Друзів".

Упродовж багатьох років фанати мріяли про повноцінне продовження стрічки - у вигляді нового сезону серіалу або повнометражного фільму.

Можна здогадатися, що відповіли актори на запитання ведучого, чи враховують вони такі прохання.

"Мені дуже шкода, але ні. Я чула, як Марта і Девід сказали, що шоу закінчилося дуже добре, у всіх хороше життя, і тепер доведеться змінювати все, щоб знаходити нові історії. Я цього не хочу".