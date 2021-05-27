Вперше за 3 тисячі років. В Австралії народилися дикі тасманійські дияволи

16 хвилин(и) тому

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Тасманійські дияволи, яких минулого року випустили на заповідну дику територію в австралійському штаті Новий Південний Уельс, принесли перше потомство - сім здорових дитинчат.

Це перший випадок розмноження цього виду на материковій Австралії за останні три тисячі років.

Тасманійські дияволи зникли з материка після прибуття дінго - різновиду диких собак. Їхня популяція відтоді обмежувалася островом Тасманія.

За деякими оцінками, наприкінці минулого століття там мешкали близько 150 тисяч представників виду тасманійських дияволів.

Проте наприкінці 1990-х вони стали масово помирати через інфекційний рак - так звану хворобу пухлин морди диявола (DFTD), яка передається через укуси і вбиває заражену тварину через рік-півтора.

DFTD стрімко поширювалася і з 1996 по 2016 роки чисельність тасманійських дияволів скоротилася на 80%. Чимало фахівців свого часу прогнозували вимирання виду.

Автор фото, Getty Images

Через важкі часи для тасманійських дияволів вид потребує допомоги людини.

Щоб захистити їх від повного вимирання, вчені запропонували зібрати кілька здорових тварин і перевезти їх до Австралії - аби ізолювати їх від інших родичів у Тасманії та створити нову популяцію, яка уникла б загрози захворіти DFTD.

Тепер, після народження першого здорового потомства, експеримент дає підстави для більш оптимістичних прогнозів щодо майбутнього виду.

На думку фахівців, переселення тасманійських дияволів до Австралії також допоможе місцевій фауні - вони полюватимуть на хижаків, які своєю чергою полюють на інші види, що зникають.