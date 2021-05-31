Бельгія відкликає посла з Кореї. Його дружина вдарила працівницю магазину

19 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Бельгія відкликала свого посла у Південній Кореї - все через інцидент з його дружиною, яка напала на працівника магазину.

Інцидент стався 9 квітня в магазині одягу в Сеулі. На відео з камер спостереження видно, як Сян Сюециу - дружина посла Пітера Лескуш'є - дала ляпаса продавцю, який хотів пересвідчитись, що одяг, в якому вона йшла з магазину, був її власним, а не вкраденим.

Пізніше вона зустрілася з працівниками магазину і вибачилася за свою поведінку, назвавши її неприпустимою.

Та попри вибачення з боку дружини посла, міністр закордонних справ Бельгії Софі Вілмс усе ж вирішила відкликати його з займаної посади вже цього літа.

В заяві міністра йдеться, що хоча Лескуш'є сумлінно виконував свої обов'язки, ситуація не дозволяє йому й надалі залишатися послом у Південній Кореї.

Відомо, що дружина Лескуш'є, 63-річна Сян Сюециу, незабаром після інциденту в магазині намагалася використати дипломатичний імунітет, щоб уникнути можливого покарання.

Проте в МЗС Бельгії відібрали в неї таку можливість, зазначивши, що поліція повинна мати змогу провести повноцінне розслідування.

Що ж сталося у магазині

У тому сеульському магазині пані Сян провела близько години, приміряючи різноманітний одяг. Коли жінка пішла до виходу, на ній був одяг, що продавався в цьому магазині.

Одна зі співробітниць вирушила за нею, щоб переконатись, що цей одяг вона купила нещодавно, а не вкрала щойно.

Після цього дружина посла пішла за працівницею назад.

На камерах відеоспостереження виглядає, що дружина посла штовхнула, а потім дала ляпаса іншому співробітнику, який намагався втрутитися в суперечку.