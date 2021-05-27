На французькі фільми скаржаться, бо там забагато та гламурно курять

58 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Зірки з сигаретою, як, наприклад, у байопіку 2009 року "Коко Шанель" роблять куріння сексуальним, вважають противники сигарет

Французьке кіно все ще полюбляє показувати героїв з сигаретою, свідчить нове дослідження про екранний час від "Французької ліги проти раку". Про їхні скарги пише журналіст BBC News Джек Хантер.

У середньому демонстрація куріння займає більше 2 хвилин на фільм, а це приблизно стільки ж, як шість рекламних роликів, відзначають у "Лізі".

"Тютюн залишається майже скрізь у французьких фільмах", - констатують активісти.

На їхню думку, так кіно продовжує зображати куріння як гламурне дійство.

Тож "Французька ліга проти раку" закликає обмежити час, протягом якого на екранах показуватимуть кіногероїв, що курять.

Через пів століття після того, як Бріджит Бардо та Жанна Моро спокусливо підкурювали у фільмах Французької нової хвилі 1950-1960-х, куріння все ще присутнє у 90% французьких фільмів, знятих між 2015 та 2019 роками, свідчить дослідження "Ліги".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Куріння стало одним з атрибутів французького кіно з часів Нової хвилі, коли там сяяли такі зірки, як Бріджит Бардо

У них герої або курять, або говорять про куріння, або ж у кадрі присутні сигарети чи попільничка.

А опитування серед французької молоді, яке проводилося в рамках того ж дослідження "Ліги проти раку", виявило, що на думку 60% молодих людей ці сцени у фільмах спонукають до куріння.

Найбільше сцен з цигарками нарахували у історичному детективі 2019 року "Офіцер і шпигун" (J'accuse).

Загалом куріння стало менш поширеним у Франції за останні роки, але воно залишається помітною частиною французьких фільмів, відзначає у розмові з BBC News Яма Дімірова, яка проводила дослідження "Ліги".

"Попри те, що у нас діють потужні програми проти куріння, його все ще багато у фільмах", - нарікає вона.

"Виходить, що в кіно більше куріння, ніж у реальному житті. А це прямо впливає на те, що куріння тютюну вважають нормальним", - додає активістка проти сигартет.

За її словами, уряду Франції слід "регулювати" появу куріння на екранах через скорочення державних субсидій для фільмів, які "спеціально" показують, як хтось курить.

"Ми не хочемо втручатися у творчий процес, але ми не віримо в те, що куріння робить фільми ще більш привабливими", - каже Яма Дімірова.

Що кажуть кінематографісти: це обмеження свободи

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Режисер "Ненависті" Матьє Кассовітц закликає залишити у спокої фільми та куріння там

Однак деякі провідні французькі режисери кажуть, що їх приголомшує сама ідея можливої заборони зображати куріння тютюну.

"Кіно не для того, щоб бути рольовою моделлю для когось - воно для того, щоб показувати, яким є суспільство", - ділиться своїми ідеями з BBC News Матьє Кассовітц, режисер фільму-переможця багатьох фестивалів "Ненависть" (La Haine) та актор з "Амелі".

"Сигарети є у реальному житті, тож вони повинні бути також і в кіно", - відзначає він і додає, що далеко не завжди куріння показують у фільмах з позитивної сторони.

"Залиште фільми у спокої", - додає він.

Активісти проти куріння тим часом наполягають, що у французьких фільмах сигарети набагато більше поширені, ніж у кіно в інших країнах.

Наприклад, Центри з контролю та профілактики захворювань у США підрахували, що людей з сигаретами показували тільки 46% найбільш касових американських фільмів, знятих у 2010-2018 роках.

Віцепрезидент Французької асоціації кінопродюсерів Ксав'є Ріго каже, що пропозиції активістів щодо зменшення фінансування для фільмів з курінням буде "порушення свободи творчості".

"Комунікаційні кампанії проти тютюну безумовно дуже важливо підтримувати, щоб інформувати людей. Але навчальна інформації не є головним покликанням мистецтва", - говорить Ксав'є Ріго BBC News.