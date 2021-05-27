Джавеліни на Рівненщині, як покарали Лукашенка та українська у Тік-ток. Теленовини ВВС 27.05.21

1 година тому

У випуску 27 травня:

Американські джавеліни, турецькі дрони і українська тактика - збройні сили показали, як можуть дати відсіч.

Країни Великої сімки та ЄС готують санкції проти Білорусі. Батьки Протасевича просять світ про допомогу.

Навколо світу за 40 днів - на маленькому одномоторному літаку. Англійський підліток вирішив встановити новий рекорд.

Українська підкорює Тік-Ток. Як блоги Шимановського допомгли скласти ЗНО.

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