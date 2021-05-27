Джавеліни на Рівненщині, як покарали Лукашенка та українська у Тік-ток. Теленовини ВВС 27.05.21
У випуску 27 травня:
- Американські джавеліни, турецькі дрони і українська тактика - збройні сили показали, як можуть дати відсіч.
- Країни Великої сімки та ЄС готують санкції проти Білорусі. Батьки Протасевича просять світ про допомогу.
- Навколо світу за 40 днів - на маленькому одномоторному літаку. Англійський підліток вирішив встановити новий рекорд.
- Українська підкорює Тік-Ток. Як блоги Шимановського допомгли скласти ЗНО.
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
І підписуйтеся на наш Youtube-канал!