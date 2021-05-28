Україна закриває авіапростір для білоруських літаків. Що це значить для Белавиа

47 хвилин(и) тому

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Кабмін встановив заборону на використання повітряного простору України літаками, зареєстрованими в Республіці Білорусь.

Про це йдеться в повідомленні на сайті уряду. Заборона почне діяти з 29 травня.

Це дуже суттєво вдарить по компанії "Белавиа", яка заробляла на польотах до курортів Єгипту та Туреччини. Тепер їм доведеться робити величезне коло і летіти через Росію.

З 26 травня в Україні також діє заборона на польоти білоруським повітряним простором для українських літаків та авіакомпаній - тоді Київ заборонив пряме авіасполучення з Білоруссю, проте своє небо для білоруських літаків не закривав.

Обидва рішення стали реакцією на інцидент 23 травня, коли в Білорусі примусово посадили літак Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса, щоб затримати відомого білоруського опозиціонера Романа Протасевича.

Після закриття авіасполучення між Україною та Росією Мінськ був головним пересадковим хабом, який українці використовували для польотів в РФ.

Затримання з винищувачем

У неділю рейс FR4978 авіакомпанії Ryanair з Афін до Вільнюса після повідомлення про загрозу безпеці на борту вимушено здійснив посадку у Мінську.

До кордону з Литвою залишалося всього 30 км, але у супроводі винищувача МіГ-29 літак пролетів значно більшу відстань до Мінська.

Після перевірок в аеропорту Мінська білоруська влада арештувала Романа Протасевича, колишнього редактора головного опозиційного телеграм-каналу Білорусі NEXTA, а нині редактора телеграм-каналу "Білорусь головного мозку".

У Білорусі йому загрожує смертна кара.

У понеділок в мережі опублікували відео із затриманим Протасевичем, на ньому він розповів, що перебуває в слідчому ізоляторі №1 міста Мінська.

"Можу заявити, що жодних проблем зі здоров'ям, зокрема із серцем чи з будь-якими іншими органами, у мене немає. Ставлення з боку співробітників до мене максимально коректне й згідно із законом", - сказав Протасевич.

"Також я зараз продовжую співпрацювати зі слідством і даю свідчення щодо зізнання в організації масових заворушень у місті Мінськ", - зазначив він у відео.

Раніше лідери країн-членів ЄС анонсували заборону прольотів літаків із країн ЄС над Білоруссю й припинення авіасполучення білоруських авіакомпаній із територією Євросоюзу.

Також в ЄС пообіцяли санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до затримання Протасевича та його дівчини.

Із критикою затримання Протасевича виступив і президент США Джо Байден.

"Цей обурливий інцидент та відео, яке, здається, Протасевич зробив під примусом, є ганебними нападами на політичне інакомислення та свободу преси", - йдеться в його заяві.

Байден підтримав проведення міжнародного розслідування обставин затримання опозиціонера та введення нових санкцій проти відповідальних.