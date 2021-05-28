На гелікоптері, з шампанським та устрицями. Як злочинець стильно здався поліції

1 година тому

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У Новій Зеландії злочинець-утікач орендував гелікоптер, щоб дістатися до поліцейського відділку та здатися. Він хотів зробити це мирно та красиво.

Джеймс Браянт п'ять тижнів переховувався у невеликому містечку в Північному Отаго.

Він розповів місцевим ЗМІ, що там було "чудово", але настав час залишити цю "глушину".

Під час польоту Браянта супроводжував його адвокат Артур Тейлор. У небі вони пили шампанське та їли устриць.

"Це була перша пристойна їжа Джеймса за останні кілька тижнів", - сказав захисник.

Браянта звинувачують у збройному нападі, заподіянні поранень та розповсюдженні шкідливих повідомлень.

Він розповів газеті Otago Daily Times, що в глушині "багато займався йогою".

А здатися вирішив після того, як побачив повідомлення поліції, у якому його назвали небезпечним злочинцем та рекомендували людям не наближатися до нього.

Він зв'язався з Тейлором і попросив його організувати мирний арешт.

Адвокат раніше був знайомий з Браянтом - він допомагав робити йому персональний сайт.

Обвинувачений сам заплатив за оренду гелікоптера, тому що "хотів виглядати стильно", розповів захисник виданню Stuff.nz.